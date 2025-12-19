Carley Hoover, la nueva jerarquía en el pitcheo de Diablos Rojos Femenil para la LMS 2026
Perder a una figura dominante suele ser, en la mayoría de los escenarios, un golpe difícil de absorber. Y lo es aún más cuando esa figura se llama Megan Faraimo y viene de firmar una temporada histórica —campeona de la Serie de la Reina y ganadora de la triple corona de pitcheo— con los Diablos Rojos Femenil en la Liga Mexicana de Softbol.
Te puede interesar: ¿Quiénes son las 9 mexicanas que hicieron historia en el draft de la Women’s Pro Baseball League?
La respuesta de la directiva escarlata fue inmediata y anunció este miércoles la firma de Carley Hoover para la temporada 2026 de la LMS. Hoover, una de las lanzadoras más dominantes del softbol estadounidense, es autora de una trayectoria marcada por el dominio absoluto. Para entender el calibre de la nueva lanzadora escarlata, hay que desglosar una carrera que ha desafiado las estadísticas convencionales desde sus inicios.
En 2008, con apenas 12 años, Hoover ya era un fenómeno físico. Medía 1.85 metros y lanzaba a 61 millas por hora, una velocidad que en categorías infantiles resultaba prácticamente indescifrable. Con esa superioridad lideró a su equipo de Simpsonville, Carolina del Sur, a conquistar la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas.
Después, su paso por la preparatoria D.W. Daniel fue una especie de tiranía deportiva. En 2013, su último año, Hoover registró una efectividad de 0.15 y permitió apenas tres carreras limpias en toda la temporada y promedió 2.5 ponches por inning —338 ponches en 138 innings—. Por si fuera poco, Hoover se graduó con el récord nacional de bases por bolas intencionales recibidas, con 157, un nivel de intimidación que le valió el premio Gatorade National Softball Player of the Year y que la colocó en el mismo olimpo de leyendas como Peyton Manning.
Su capacidad de dominio se trasladó a la Universidad de Louisiana State University (LSU), donde acumuló 71 victorias y 754 ponches y además llevó a los Tigers a tres apariciones consecutivas en la Women’s College World Series.
Finalmente, su madurez profesional se forjó en el exilio voluntario en Japón, la liga de softbol más técnica del mundo. Durante seis temporadas con el equipo Denso Bright Pegasus, Hoover refinó su arsenal hasta convertirse, en 2022, en la Jugadora Más Valiosa de la Japan Diamond Softball League, la única extranjera en un roster plagado de medallistas olímpicas. Sus números ese año fueron históricos. Tuvo 18 victorias, 1.66 de efectividad y 198 ponches durante la temporada.
La llegada de Carley Hoover no busca replicar lo hecho por Meg Faraimo ni borrar su impacto. Es, más bien, una decisión orientada a la continuidad competitiva desde otro perfil de lanzadora. Con experiencia, recorrido internacional y capacidad probada para sostener responsabilidades, Hoover se integra a Diablos Rojos Femenil como una pieza pensada para competir por el bicampeonato desde el día uno.