De 1967 a 2025: La Ciudad de México volvió al Infierno de los Diablos Rojos

A 20 años del adiós al estadio de Obrero Mundial y Cuauhtémoc 🏟️👋



El 1 de junio de 2000 despedimos al Parque Deportivo del Seguro Social, escenario en el que @tigresqroficial y @DiablosRojosMX fincaron su historia de gloria.



Comparte con nosotros tu mejor recuerdo en el PDSS. pic.twitter.com/Hj7RuEQj3F