Atlético de Madrid rescata empate ante Arsenal en ida de Semifinales de Champions

🇸🇪 ¡GYOKEREEEEEEES! 🇸🇪

🇸🇪 ¡GYOKEREEEEEEES! 🇸🇪



Arsenal se pone adelante 1-0 ante Atlético de Madrid por la vía del penal. Se viene lo bueno. 🔥#ChampionsLeague pic.twitter.com/HX8ApHQ9wa