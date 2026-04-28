¡Partidazo en París! PSG gana 5-4 al Bayern Múnich en la ida de Semifinales Champions League

¡DOBLETE DE KVICHAAAAAA! ⚽⚽



Contra letal, orquestada por Vitinha y definida por Kvaratskhelia. Hay que cerrar el estadio. 😮‍💨



🎙️ @MajolaB



🇫🇷 @PSG_espanol 4-2 @FCBayernES 🇩🇪



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