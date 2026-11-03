Barcelona golea, Bayern conquista Madrid, Manchester United remonta y PSG arrasa en la Champions

Barcelona recuperó el paso con una victoria contundente sobre Aston Villa, Bayern Múnich conquistó el Metropolitano, Manchester United remontó dos goles ante Roma y Paris Saint-Germain firmó la mayor goleada de una jornada de Champions League que dejó 25 anotaciones en nueve partidos.

Barcelona responde con autoridad

El Barcelona derrotó 3-0 al Aston Villa y dejó atrás la caída sufrida ante el PSG en la jornada anterior. Lamine Yamal abrió el marcador apenas a los siete minutos y permitió que el equipo de Hansi Flick controlara el encuentro desde una posición favorable.

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Aston Villa llegó al Camp Nou con tres victorias en sus primeros tres partidos, pero nunca logró sentirse cómodo ante la presión y la circulación de los blaugranas. El conjunto inglés resistió el resto de la primera mitad, aunque su defensa terminó por ceder nuevamente después del descanso.

Raphinha amplió la ventaja al minuto 52 y volvió a marcar al 64 para completar su doblete y sentenciar el partido. El brasileño atacó los espacios, acompañó constantemente a Yamal y se convirtió en la figura de una actuación que devolvió tranquilidad al Barcelona.

Con el triunfo, el cuadro catalán llegó a nueve puntos, cortó el paso perfecto del Aston Villa y retomó impulso dentro de la pelea por los primeros ocho lugares, que entregan el pase directo a los octavos de final.

Bayern conquista el Metropolitano

Bayern Múnich consiguió una de las victorias más importantes de la jornada al imponerse 2-0 al Atlético de Madrid como visitante. El conjunto alemán encontró pocos espacios durante la primera parte, pero elevó el ritmo después del descanso y terminó por romper la resistencia rojiblanca.

Lennart Karl abrió el marcador al minuto 54 y Konrad Laimer firmó el segundo al 74, después de una asistencia de Harry Kane. El Atlético buscó reaccionar, aunque careció de profundidad y solamente pudo colocar un disparo a puerta durante el encuentro.

La victoria tuvo un valor especial para el Bayern, que había empatado sus dos partidos anteriores frente al Viking y el Arsenal. El equipo alemán llegó a ocho puntos y volvió a mostrar la autoridad que había exhibido en su debut, cuando goleó 5-0 al Bodø/Glimt.

Para el Atlético, la derrota representó otro golpe en una fase liga irregular. El conjunto de Diego Simeone acumula una victoria, un empate y dos derrotas después de cuatro jornadas.

Cunha transforma la noche del Manchester United

Manchester United protagonizó la remontada del día y venció 3-2 a Roma en Old Trafford. El equipo inglés llegó al descanso con una desventaja de dos goles, pero cambió por completo la historia durante la segunda mitad.

Matías Soulé adelantó a Roma al minuto 11 y Donyell Malen convirtió un penal siete minutos después. El 0-2 silenció Old Trafford y colocó al United ante la posibilidad de sufrir su tercera derrota consecutiva en la Champions.

Bruno Fernandes comenzó la reacción con un penal al 58, pero el gran protagonista fue Matheus Cunha. El brasileño empató al minuto 83 y solamente tres minutos después anotó el tanto de la remontada para desatar la celebración en Manchester.

Su noche, sin embargo, terminó de manera inesperada. Cunha recibió una tarjeta amarilla por quitarse la camiseta durante el festejo y después vio la segunda por una entrada imprudente. El United terminó con diez futbolistas, resistió los últimos ataques de Roma y conservó una victoria que lo devuelve a la pelea.

PSG convierte su visita en una exhibición

El resultado más amplio del día se produjo en España, donde Paris Saint-Germain goleó 6-0 al Villarreal. El conjunto francés dominó prácticamente de principio a fin, castigó cada espacio que encontró y confirmó su condición como uno de los principales candidatos al título.

El PSG mantuvo su paso perfecto, llegó a 12 puntos y fortaleció su posición en la parte alta de la clasificación. Villarreal, por el contrario, nunca encontró una respuesta ante el ritmo ofensivo del visitante y terminó por sufrir una de las derrotas más duras de la jornada europea.

Inter también respondió lejos de casa con una victoria 3-0 sobre Feyenoord. Yann Bisseck abrió el marcador al minuto ocho, Pio Esposito amplió la diferencia antes del descanso y Piotr Zieliński cerró la cuenta durante la segunda mitad.

Galatasaray derrotó 2-0 al Stuttgart gracias a un doblete de Aleksey Batrakov en los primeros 15 minutos. Sporting de Lisboa superó por la mínima al Shakhtar Donetsk, mientras que LASK goleó 4-0 al Slovan Bratislava.

El único partido sin anotaciones se disputó en Noruega, donde Bodø/Glimt y Lille empataron 0-0. La cuarta jornada continuará este miércoles con los nueve encuentros restantes.

Resultados de la Champions League

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting CP

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

Barcelona 3-0 Aston Villa

Feyenoord 0-3 Inter

Bodø/Glimt 0-0 Lille

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Manchester United 3-2 Roma

Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain