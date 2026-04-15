Barcelona y su largo desierto europeo: Once años sin ganar la Champions League
El 6 de junio de 2015, el Barcelona levantó su quinta Champions League en el estadio Olímpico de Berlín tras vencer 3-1 a la Juventus. Aquella noche, con Messi, Suárez y Neymar en estado de gracia bajo las órdenes de Luis Enrique, el club cerró lo que hoy parece la última gran noche europea de su historia reciente. Desde entonces, once temporadas han pasado sin que el equipo azulgrana vuelva a pisar una final de la competición más importante del continente.
Para entender el tamaño del contraste, hay que entender lo que fue el Barcelona antes de esa sequía. Entre 2006 y 2015, el club ganó cuatro Champions League en nueve años. Con Pep Guardiola en el banquillo, el equipo conquistó dos títulos en 2009 y 2011 con un estilo que redefinió el fútbol europeo. Aquella generación con Messi, Xavi, Iniesta, Busquets y Piqué fue considerada la mejor de la historia del deporte. Un club que dominó el continente durante casi una década entera hoy lleva once años sin llegar a una final.
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Lo que vino inmediatamente después de Berlín no fue una transición sino una caída. En 2015-16, el Barcelona cayó en cuartos de final ante el Atlético de Madrid por 3-2 en el global, con una derrota 2-0 en el Vicente Calderón que cerró la eliminatoria. En 2016-17, la Juventus los eliminó en cuartos con un 3-0 en la ida en Turín que no dejó posibilidad de reacción. En 2017-18, el Barcelona ganó 4-1 en casa a la Roma y parecía con un pie en las semifinales. En el partido de vuelta en el Olímpico de Roma, perdió 3-0 y quedó fuera por el valor doble de los goles de visitante.
En 2018-19 llegó el golpe más recordado. El Barcelona venció 3-0 al Liverpool en el Camp Nou en las semifinales y viajó a Anfield con la clasificación prácticamente en el bolsillo. El equipo inglés ganó 4-0 en una de las remontadas más impactantes de la historia de la Champions League. En 2019-20, el torneo se disputó en formato de partido único en Lisboa por la pandemia. En cuartos de final, el Bayern Múnich derrotó al Barcelona 8-2, la peor derrota del club en la historia de la competición.
La salida de Messi en agosto de 2021 marcó el inicio de la etapa más oscura. En las temporadas 2021-22 y 2022-23, el Barcelona no superó la fase de grupos en ninguna de las dos ediciones. En la primera, terminó tercero en un grupo con Bayern Múnich, Benfica y Dinamo de Kiev. En la segunda, quedó por detrás del Bayern y el Inter de Milán. Fue la primera vez en casi dos décadas que el club disputó la Europa League.
En 2023-24, el Barcelona regresó a las fases eliminatorias y llegó a cuartos de final, donde el PSG lo eliminó con un global de 6-4, con una derrota 1-4 en el partido de vuelta en el Olímpico de Montjuic. En 2024-25, bajo la dirección de Hansi Flick, llegó a semifinales por primera vez desde 2019. El Inter de Milán lo eliminó en una serie que terminó 7-6 en el global tras una prórroga. En 2025-26, el Atlético de Madrid lo eliminó en cuartos con un global de 3-2. El Barcelona se puso 2-0 arriba en el partido de vuelta en el Metropolitano con goles de Lamine Yamal y Ferran Torres en los primeros minutos, pero dos expulsiones y un gol de Lookman cerraron la eliminatoria.
Detrás de esas once eliminaciones hay seis entrenadores distintos. Luis Enrique cayó en cuartos ante el Atlético en 2015-16. Ernesto Valverde, que llegó en 2017, vivió la remontada de Roma y la catástrofe de Anfield antes de salir en enero de 2020. Quique Setién dirigió el equipo en el 8-2 ante el Bayern en Lisboa. Ronald Koeman gestionó la era post-Messi y la primera eliminación en fase de grupos en 2021-22. Xavi Hernández, leyenda del club como jugador, no pudo revertir la segunda eliminación en fase de grupos en 2022-23 y cayó ante el PSG en cuartos en 2023-24. Hansi Flick llegó a semifinales en 2024-25 pero no pudo pasar al Inter. Seis técnicos, once temporadas, el mismo resultado.
El peso de esa sequía se mide también contra sus rivales históricos. Mientras el Barcelona lleva once años sin ganar la Champions, el Real Madrid sumó cuatro títulos en ese mismo periodo, en 2016, 2017, 2018 y 2024, y acumula 15 en total, el récord absoluto de la competición. El Bayern Múnich, el otro grande del continente, tiene seis títulos y ganó el torneo en 2020 durante la sequía del club catalán. El registro completo desde 2015 lo dice todo: cuartos de final ante el Atlético de Madrid en 2015-16, cuartos ante la Juventus en 2016-17, cuartos ante la Roma en 2017-18, semifinales ante el Liverpool en 2018-19, cuartos ante el Bayern en 2019-20, octavos ante el PSG en 2020-21, eliminación en fase de grupos en 2021-22 y 2022-23, cuartos ante el PSG en 2023-24, semifinales ante el Inter en 2024-25, cuartos ante el Atlético en 2025-26. Once temporadas, once eliminaciones, ninguna final.
El club que ganó cuatro Champions en nueve años no ha vuelto a disputar una final desde Berlín. La sexta orejona sigue pendiente.