Champions League: Resultados juegos de vuelta de Cuartos de Final
La Champions League define a sus semifinalistas y aquí te decimos los resultados de los juegos de vuelta de los Cuartos de Final.
La Champions League define a los cuatro equipos que buscarán alzarse con La Orejona cuando se jueguen los partidos de vuelta de los Cuartos de Final. Atlético de Madrid vs. Barcelona, Liverpool vs. PSG, Bayern Múnich vs. Real Madrid y Arsenal vs. Sporting Lisboa definirán a esos equipos que se pondrán a un paso de la Final.
A continuación podrás conocer todos los resultados de los Juegos de vuelta de los Cuartos de Final.
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Champions League: Resultados Juegos de vuelta de los Cuartos de Final
Martes 14 de abril
- 13:00 | Atlético de Madrid vs. FC Barcelona
- 13:00 | Liverpool FC vs. PSG
Miércoles 15 de abril
- 13:00 | Bayern Múnich vs. Real Madrid
- 13:00 | Arsenal FC vs. Sporting Lisboa
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