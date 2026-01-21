Champions: Bayern se suma al Arsenal y Atlético se complica
La séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones dejó nuevos clasificados directos a los octavos de final y a varios gigantes europeos caminando por la cornisa. Bayern Múnich confirmó su jerarquía y selló su pase, Liverpool dio un paso firme hacia la siguiente ronda y el Atlético de Madrid comprometió seriamente sus opciones.
En Múnich, el Bayern venció 2-0 al Union Saint-Gilloise con un doblete de Harry Kane en la segunda parte y llegó a 18 puntos, suficientes para asegurar su clasificación directa a octavos. El conjunto alemán se une así al Arsenal como los únicos equipos con boleto garantizado antes de la última fecha. Ni siquiera la expulsión de Min-jae Kim impidió que los bávaros controlaran el cierre del partido.
Barcelona y Liverpool, a un pie
El FC Barcelona, por su parte, consiguió un importante triunfo 4-2 en su visita al Slavia de Praga, este miércoles en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea, y quedó a las puertas del Top 8 a falta de la última fecha.
Con 13 puntos, el equipo catalán ascendió al noveno puesto en la clasificación, con las mismas unidades que tres de los equipos situados dentro de esas ocho primeras plazas que clasifican directamente a los octavos de final, sin necesidad de un playoff de repesca.
Ello invita ahora al optimismo, teniendo en cuenta que en la jornada decisiva el Barça tiene un partido asequible, como local contra el Copenhague, y que una victoria lo clasificará automáticamente, ya que el PSG (6º) y Newcastle (7º), ambos también con 13 unidades, se enfrentan entre sí en París en la última jornada.
En Francia, el Liverpool asaltó el Velódromo con autoridad al imponerse 3-0 al Marsella. Un gol de tiro libre de Dominik Szoboszlai antes del descanso encarriló el triunfo, que se amplió con un autogol de Gerónimo Rulli y una diana final de Cody Gakpo. Con 15 puntos, los Reds quedaron muy cerca del pase directo y dependen de sí mismos en la última jornada.
Dolor de cabeza Atlético
El panorama opuesto fue para el Atlético de Madrid, que no pasó del empate 1-1 ante Galatasaray en Turquía. El resultado deja a los colchoneros obligados a jugarse la clasificación en la octava fecha, con el riesgo latente de caer en la zona de play-off y perder el acceso directo a octavos.
La jornada también dejó victorias de peso como la del Barcelona en Praga ante Slavia (4-2), el triunfo de Juventus sobre Benfica (2-0) y la contundente goleada del Newcastle al PSV (3-0), mientras que el Athletic dio la nota al vencer 3-2 a Atalanta en Italia.
Con una sola fecha por disputarse, la Champions League entra en su fase más tensa: algunos, como Bayern y Arsenal, ya esperan rival en octavos; otros, como el Atlético, afrontarán una última jornada sin margen de error.
Resultados del miércoles:
Galatasaray 1–1 Atlético de Madrid
FK Qarabag 3–2 Eintracht Frankfurt
Atalanta 2–3 Athletic Club
Chelsea 1–0 Pafos
Bayern Múnich 2–0 Union Saint-Gilloise
Juventus 2–0 Benfica
Newcastle United 3–0 PSV
Marsella 0–3 Liverpool
Slavia Praga 2–4 Barcelona