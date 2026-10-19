Champions League: Anuncian toques de queda en Francia tras disturbios; ¿afectarán el PSG vs Barcelona?

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció "toques de queda" a partir de la noche de este lunes en Francia, después de los disturbios y saqueos registrados en las grandes ciudades durante el fin de semana. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó que estos toques de queda no afectarán al partido de futbol de Champions League previsto el martes, que enfrenta al PSG y al Barcelona en París.

El juego entre el cuadro parisino y los culés se jugará la noche de este martes en París, a las 21:00 horas locales, 13:00 horas del tiempo del Centro de México.

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"Pedí a los prefectos decretar varios toques de queda esta noche, toques de queda parciales", anunció Lecornu, el jefe de gobierno centroderechista tras una reunión de crisis, sin precisar en qué lugares se aplicará esta medida.

La lista de ciudades afectadas por la medida debe conocerse en la tarde, después de que los prefectos, representantes del gobierno en los diferentes departamentos franceses, conversen con los alcaldes, precisó.

Algunas medidas ya se anunciaron. En Marsella se prohibieron manifestaciones entre las 12:00 y las 20:00 de este lunes, y la ciudad de Denain, cerca de la frontera con Bélgica, decretó ya un toque de queda nocturno hasta domingo.

El gobierno se encuentra bajo presión para frenar los disturbios y saqueos que opacaron el sábado las multitudinarias protestas contra el encarecimiento de la vida y que se reprodujeron el domingo por la noche.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció este lunes "fallos" en la gestión policial de los disturbios y pidió "nuevos modos operativos" para "poner fin a los fenómenos de barricadas y saqueos".

Lecornu descartó por el momento decretar el estado de emergencia, como le pidió el líder del partido conservador Los Republicanos, Bruno Retailleau, al considerar "más adecuados" los toques de queda. AFP