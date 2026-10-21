Champions League: El Como agudiza la crisis del Manchester United al golearlo 4-1

El Manchester United vivió una tarde para olvidar ante el Como, que aplastó al club inglés 4-1 con un doblete del argentino Nico Paz, este miércoles en la tercera fecha de la Champions League.

Por un lado el Como, que descubre esta temporada la Liga de Campeones e incluso las competiciones europeas, y por el otro el Manchester United, tres veces campeón del torneo. Pero este miércoles no hubo partido: el ambicioso club italiano, impulsado por un magistral Nico Paz, superó 4-1 a unos Red Devils que naufragaron bajo la lluvia en la ciudad italiana.

Para salir de la niebla y cambiar de aire, nada mejor que una excursión a orillas del lago de Como. Pero la escapada italiana del Manchester United, 13º en su liga y en busca de su primera victoria, en todas las competiciones, desde el 10 de septiembre, se convirtió en pesadilla y volvió a sumir a los hombres de Michael Carrick de lleno en una temporada cada vez más calamitosa.

Nico Paz, que también dio un pase de gol, se erigió en la estrella de este partido.

El atacante de 22 años, ex del Real Madrid, sólo necesitó dos minutos para marcar su primer gol en la Champions League y justificar el enorme interés que suscita entre la élite europea.

Asistido por su capitán francés Lucas Da Cunha, el fenómeno argentino armó un disparo con rosca de zurda desde la frontal del área que batió a Senne Lammens (2').

Apoyado en esa ventaja, el Como de Cesc Fábregas, que militaba apenas en la tercera división italiana en 2021, pudo tejer su tela en la medular y contener sin problemas las acometidas mancunianas. Hubo que esperar hasta el minuto 17 para que el Manchester United pusiera en apuros a Jean Butez, pero el remate de cabeza de Harry Maguire no encontró portería.

Aunque poco a poco se hicieron con el control del balón, los Red Devils se exponían a las contras de Paz, letal por el costado derecho, obligando a Andrey Santos, en el 25', a frenarlo con una entrada que le costó la amonestación.

Nubarrones sobre Carrick

Y fue de nuevo el club lombardo el que mejor arrancó la segunda mitad, con el gol del 2-0 marcado por su delantero griego Anastasios Douvikas, magníficamente asistido por Paz (49').

Después, el argentino interceptó un balón mal gestionado por Carlos Baleba para firmar el tercer tanto (57'), y Jacobo Ramón puso la guinda a la fiesta italiana con un cabezazo (76'), antes de que Joshua Zirkzee salvara el honor del United (90+1').

Con seis puntos en tres partidos, el Como puede soñar con seguir su camino en la Liga de Campeones la próxima primavera boreal.

El Manchester United (3 puntos) no se atreve a mirar tan lejos: con tres derrotas y cuatro empates en sus últimos siete encuentros, el ogro inglés se acerca a una enésima crisis que podría costarle el puesto a Carrick. AFP