Champions League: Dónde ver las Semifinales de vuelta Bayern vs. PSG y Arsenal vs. Atlético de Madrid
Llegó al hora para conocer a los equipos finalistas de la Champions League, cuando esta semana se jueguen los partidos de vuelta de las Semifinales y donde se esperan dos duelos sumamente emocionantes.
PSG y Bayern Múnich jugaron uno de los mejores partidos en la historia moderna de la Champions League y donde el equipo parisino sacó una ligera ventaja luego de que el marcador culminó 5-4 a su favor, pero con un equipo bávaro que nunca bajó los brazos y estuvo cerca del empate.
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En la otra llave, el duelo entre el Atlético de Madrid y el Arsenal culminó con empate a un gol, pero fue igual de emocionante, con dos cuadros apostando por el juego cerebral y calculado, lo que dejó todo para que se defina en Londres, en la casa de los Gunners.
Canales de transmisión de los juegos de vuelta de las Semifinales de Champions League
La Champions League mantiene sus canales de transmisión de toda la temporada, siendo para México Fox One y HBO Max / TNT Sports México los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Juegos de vuelta de las Semifinales de Champions League: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 5 de mayo
- 13:00 | Arsenal vs. Atlético de Madrid | HBO Max, TNT Sports México
Miércoles 6 de mayo
- 13:00 | Bayern Múnich vs. PSG | FOX One