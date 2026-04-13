Champions League: horarios y dónde ver los juegos de vuelta de Cuartos de Final
La Champions League entra en su etapa de definición, esta vez con los juegos de vuelta de los Cuartos de Final, donde los equipos se enfrentarán a morir en busca por un boleto a la antesala de la Final.
Primeramente, el Barcelona buscará remontar al Atlético de Madrid el 2-0 en contra del juego de ida sufrido en casa, una misión que se antoja difícil, más no imposible para el cuadro culé, aunque el equipo del ‘Cholo’ Simeone apelará al orden y a su disciplina defensiva para concretar el pase.
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Asimismo, el Liverpool busca remontar idéntico marcador, aunque ellos juegan en casa ante el actual campeón, el PSG, que salió airoso en casa y que se pone más cerca de revalidar su título.
Para el miércoles, el Real Madrid emprende una misión complicada, pero costeable, al visitar al Bayern Múnich y tratar de remontar el 2-1 en contra que sacó el equipo bávaro del Santiago Bernabéu.
Finalmente, el Arsenal buscará completar la obra, luego de ganar la ida por la mínima diferencia en la casa del Sporting de Lisboa, por lo que el equipo londinense tiene una oportunidad clara para avanzar.
Juegos de vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 14 de abril
- 13:00 | Atlético de Madrid vs FC Barcelona | HBO Max
- 13:00 | Liverpool FC vs Paris Saint-Germain | HBO Max
Miércoles 15 de abril
- 13:00 | Bayern Munich vs Real Madrid | FOX One
- 13:00 | Arsenal FC vs Sporting Lisboa | FOX One