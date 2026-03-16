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Champions League: horarios y dónde ver la vuelta Octavos de Final y el Manchester City vs. Real Madrid

Se juegan los partidos de vuelta de los Octavos de Final y se definen los pases a la siguiente ronda; destaca el juego entre Citizens y Merengues.

César Juárez Caudillo

En el juego de ida, el Real Madrid se impuso al Manchester City.
En el juego de ida, el Real Madrid se impuso al Manchester City. / Ángel Martínez/Getty Images

La Champions League regresa a la actividad con los juegos de vuelta de los Octavos de Final, donde se definirán a los ocho equipos que avancen a la siguiente ronda; como plato fuerte destaca el Manchester City vs. Real Madrid.

El equipo español se llevó la ventaja por un contundente 3-0 en el Santiago Bernabéu, gracias a un triplete del uruguayo Federico Valverde. Sin embargo, el conjunto de Pep Guardiola tiene experiencia en remontar, por lo que el juego en Manchester se antoja sumamente emocionante.

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En otros partidos, Liverpool buscará revertir en casa el marcador de 1-0 que impuso el Galatasaray, mientras que el Barcelona llega con vida a la vuelta, tras empatar de visitante 1-1 ante Newcastle, mismo caso que el Arsenal, que igualó por mismo marcador ante el Bayer Leverkusen.

Champions League: Resultados de los Juegos de Ida de Octavos de Final

  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Newcastle 1-1 Barcelona
  • Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 
  • Atalanta 1-6 Bayern Munich
  • Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
  • PSG 5-2 Chelsea
  • Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa
  • Real Madrid 3-0 Manchester City 

Champions League: Juegos de vuelta de Octavos de  Final, horarios y dónde ver

Martes 17 de marzo

  • 11:45 | Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt | TNT Sports y HBO MAX
  • 14:00 | Chelsea vs. PSG | HBO MAX
  • 14:00 | Manchester City vs. Real Madrid | HBO MAX
  • 14:00 | Arsenal vs. Bayer Leverkusen | FOX ONE

Miércoles 18 de marzo

  • 11:45 | Barcelona vs. Newcastle | FOX ONE
  • 14:00 | Tottenham vs. Atlético de Madrid | FOX ONE
  • 14:00 | Liverpool vs. Galatasaray | FOX ONE
  • 14:00 | Bayern vs. Atlanta | HBO MAX
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César Juárez Caudillo
CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

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