Champions League: horarios y dónde ver la vuelta Octavos de Final y el Manchester City vs. Real Madrid
La Champions League regresa a la actividad con los juegos de vuelta de los Octavos de Final, donde se definirán a los ocho equipos que avancen a la siguiente ronda; como plato fuerte destaca el Manchester City vs. Real Madrid.
El equipo español se llevó la ventaja por un contundente 3-0 en el Santiago Bernabéu, gracias a un triplete del uruguayo Federico Valverde. Sin embargo, el conjunto de Pep Guardiola tiene experiencia en remontar, por lo que el juego en Manchester se antoja sumamente emocionante.
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En otros partidos, Liverpool buscará revertir en casa el marcador de 1-0 que impuso el Galatasaray, mientras que el Barcelona llega con vida a la vuelta, tras empatar de visitante 1-1 ante Newcastle, mismo caso que el Arsenal, que igualó por mismo marcador ante el Bayer Leverkusen.
Champions League: Resultados de los Juegos de Ida de Octavos de Final
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Newcastle 1-1 Barcelona
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
- Atalanta 1-6 Bayern Munich
- Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
- PSG 5-2 Chelsea
- Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa
- Real Madrid 3-0 Manchester City
Champions League: Juegos de vuelta de Octavos de Final, horarios y dónde ver
Martes 17 de marzo
- 11:45 | Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt | TNT Sports y HBO MAX
- 14:00 | Chelsea vs. PSG | HBO MAX
- 14:00 | Manchester City vs. Real Madrid | HBO MAX
- 14:00 | Arsenal vs. Bayer Leverkusen | FOX ONE
Miércoles 18 de marzo
- 11:45 | Barcelona vs. Newcastle | FOX ONE
- 14:00 | Tottenham vs. Atlético de Madrid | FOX ONE
- 14:00 | Liverpool vs. Galatasaray | FOX ONE
- 14:00 | Bayern vs. Atlanta | HBO MAX