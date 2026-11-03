Champions League: los líderes de Europa que no mandan en sus ligas

La Champions League regresa este martes 3 y miércoles 4 con la particularidad de que cuatro de los cinco primeros equipos de su clasificación no son líderes de sus respectivas ligas nacionales. El PSG es la excepción, mientras que Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Betis han encontrado en Europa un rendimiento que por ahora no se refleja de la misma manera en sus campeonatos.

Después de tres jornadas, los cinco equipos suman nueve puntos, producto de tres victorias. El PSG encabeza la tabla por diferencia de goles, con 14 anotados y cinco recibidos, y también lidera la Ligue 1 con 20 puntos.

En contraste, Aston Villa y Liverpool están por detrás del Arsenal en la Premier League, mientras que Barcelona lidera LaLiga por delante del Atlético de Madrid, Real Madrid y Betis.

El escenario refleja las distintas jerarquías que comienzan a formarse en las competencias nacionales y europeas, donde los ocho mejores equipos avanzarán directamente a octavos de final.

Manchester City: mejor en Inglaterra, pero fuera del top ocho europeo

Uno de los casos más interesantes es el Manchester City, que ocupa el décimo lugar de la Champions League con seis puntos, después de dos victorias y una derrota. Su tropiezo llegó frente al PSG, que lo venció 4-2 en la segunda jornada, aunque posteriormente se recuperó con una goleada de 5-1 sobre el AEK Atenas.

La comparación con la temporada anterior muestra una diferencia importante porque después de tres partidos de la Champions 2025-26, el City estaba invicto, con siete puntos y en el séptimo lugar, dentro de la zona de clasificación directa a octavos.

En la Premier League ocurre lo contrario, ya que después de nueve jornadas de la temporada pasada, el equipo ocupaba el quinto lugar con 16 puntos. En la actual campaña suma 21 unidades y está en la segunda posición, detrás del Arsenal.

Por lo tanto, el City ha mejorado su arranque doméstico, aunque en Europa perdió terreno respecto del mismo momento de la temporada anterior.

Una nueva etapa sin Guardiola y bajo presión financiera

La campaña también representa el comienzo de una nueva etapa para el Manchester City. Después de diez años al frente del equipo, Pep Guardiola dejó el cargo al finalizar la temporada 2025-26 y fue sustituido por Enzo Maresca, quien había trabajado anteriormente en el cuerpo técnico del entrenador catalán.

A la transición deportiva se suma la situación institucional del club, luego de que el 29 de septiembre, una comisión independiente de la Premier League declaró al Manchester City responsable de graves infracciones a las normas financieras durante el periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

Según la resolución, el club utilizó acuerdos comerciales que permitieron inflar artificialmente sus ingresos y reducir los gastos declarados. Las sanciones todavía deben resolverse, por lo que el equipo afronta la temporada con incertidumbre sobre las posibles consecuencias deportivas y económicas.

En ese contexto, el Manchester City visitará este miércoles al RB Leipzig en la cuarta jornada de Champions. Una victoria podría acercarlo nuevamente a los ocho primeros lugares, mientras que otro tropiezo complicaría sus posibilidades de evitar la ronda de playoffs.

Entre los demás encuentros destacados de la semana están Atlético de Madrid contra Bayern Múnich, Barcelona frente a Aston Villa y Villarreal ante PSG, el martes; además de Real Madrid contra AEK Atenas y Liverpool frente a Fenerbahçe, el miércoles.

Con cinco jornadas todavía por disputar después de esta semana, la clasificación está lejos de ser definitiva. Sin embargo, la cuarta fecha comenzará a mostrar qué equipos pueden sostener su buen momento europeo y cuáles deberán recuperar terreno para avanzar directamente a octavos de final.