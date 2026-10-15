La Champions League olvida a los mexicanos: Apenas 51 minutos de juego tras dos fechas

La Champions League lleva ya dos jornadas disputadas, mismas en las que los futbolistas mexicanos han desaparecido. Y es que, a pesar de que hay tres jugadores nacionales jugando la máxima competición europea, su arranque de torneo se mantiene discreto, sumando menos de una hora de juego entre los tres.

Obed Vargas, Santiago Gimenez y Álvaro Fidalgo son quienes representan la bandera tricolor en el torneo continental. Si tomamos en cuenta que entre los tres clubes han disputado seis partidos de 90 minutos, da un total de 540 minutos posibles. No obstante, entre todos apenas acumulan 51 minutos sobre la cancha, e incluso hay un futbolista que todavía no ha tenido actividad.

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Desde decisiones técnicas hasta lesiones y procesos de adaptación que todavía no terminan por consolidarse, estos son los motivos por los que los mexicanos no han logrado sumar el protagonismo deseado en el torneo.

Obed Vargas: Borrado en el Atlético de Madrid

A inicios de 2026, Obed Vargas dio el gran salto de su carrera al pasar del Seattle Sounders de la MLS al futbol español con el Atlético de Madrid. El mediocampista mexicano de 21 años buscaba afianzarse como una joya a seguir bajo el mando de Diego Simeone.

Si bien en su primer semestre durante el cierre de la campaña 2025-26 logró disputar hasta 13 partidos, para este 2026-27 la historia es otra. No solo no suma minutos en la Champions League con los Colchoneros, sino que tampoco ha tenido participación en ninguna otra competencia oficial. De hecho, en el arranque de esta temporada registra más tiempo de juego con la Selección Mexicana (196 minutos) que con el club madrileño (0 minutos).

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid: No jugó

Atlético de Madrid 2-0 Manchester United: No jugó

Álvaro Fidalgo: El que más minutos aporta pese a los problemas físicos

Una lesión en la rodilla provocó que el inicio de temporada sea de escasa actividad para "El Maguito". Apenas registra tres partidos disputados con el Real Betis, solo uno de ellos en la Champions League, donde jugó 29 minutos en la primera jornada. A pesar del poco tiempo de su participación, eso le bastó para colocarse momentáneamente como el mexicano con mayor tiempo en cancha en el certamen.

Lille 1-0 Real Betis: 29 minutos

Real Betis 3-2 Porto: No jugó

Santiago Giménez: A la espera de consolidarse en el esquema del Porto

Tras una etapa en la que no logró afianzarse con el AC Milan, Santiago Giménez recaló en el Porto en calidad de préstamo para este torneo. De momento suma cuatro partidos en todas las competencias y un gol en la liga local; sin embargo, no ha terminado de ganarse la titularidad con el estratega Francesco Farioli, ingresando siempre como revulsivo desde el banquillo. De esta forma, en la Champions League apenas registra 22 minutos divididos en dos cotejos.

Porto 0-2 Manchester United: 17 minutos

Real Betis 3-2 Porto: 5 minutos

Próxima jornada de la Champions League para los mexicanos

La tercera fecha del torneo continental se celebrará la próxima semana, con encuentros programados para los días martes 20 y miércoles 21 de octubre. La agenda de los futbolistas aztecas será de la siguiente manera:

Porto vs. PSV: Martes 20 de octubre a las 13:00 horas

Stuttgart vs. Atlético de Madrid: Martes 20 de octubre a las 13:00 horas

Real Betis vs. Feyenoord: Miércoles 21 de octubre a las 13:00 horas