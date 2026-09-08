Santiago Gimenez debuta con Porto en derrota ante el City en Champions League
Sin mucha suerte, Santiago Gimenez disputó sus primeros minutos con el Porto en la Champions League durante la derrota por 2-0 ante el Manchester City. El delantero mexicano ingresó al minuto 72 en sustitución de André Silva y participó en el cierre del encuentro celebrado en el Estádio do Dragão.
El técnico Francesco Farioli eligió a André Silva como delantero titular y dejó a Gimenez entre los suplentes. Porto resistió durante la primera mitad y llegó al descanso con el marcador igualado, pero Erling Haaland rompió el equilibrio apenas al minuto 47.
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Santi entró para ocupar el centro del ataque y disputó los últimos 18 minutos, además del tiempo agregado. El mexicano ofreció una referencia dentro del área ante una defensa que concedió pocos espacios, pero los Dragones no encontraron el gol del empate.
Manchester City aseguró la victoria al 90+1, cuando Haaland apareció nuevamente para completar su doblete. El resultado impidió que Gimenez celebrara su estreno europeo con el Porto, aunque le permitió sumar sus primeros minutos con el club en el torneo más importante del continente.
No se trató del debut absoluto de Santi en la Champions, pues anteriormente disputó la competencia con Feyenoord y Milan. Con el conjunto neerlandés jugó sus primeras temporadas en el torneo y después participó con el club italiano en los dos partidos del playoff de 2025, precisamente ante Feyenoord. En la vuelta, celebrada en San Siro, marcó a los 41 segundos.
La presentación frente al Manchester City representó su estreno en la Champions con la camiseta del Porto, tercer club con el que participa en esta competencia. Su siguiente objetivo será aumentar su participación y competir por la titularidad con André Silva.
La primera noche europea de Gimenez como jugador de los Dragones terminó sin gol y con una derrota, pero abrió una nueva etapa para un delantero que ya conoce la exigencia de la Champions y ahora busca recuperar su mejor versión en Portugal.
Por su parte, Álvaro Fidalgo debutó en la Champions League durante la victoria del Real Betis por 3-2 sobre Lille. El seleccionado mexicano ingresó al minuto 61 en sustitución de Isco y disputó la última media hora del encuentro.