SI Mexico

Champions League | Resultados de los juegos de vuelta de los Octavos de Final

Se llevan a cabo los juegos de vuelta de los Octavos de Final para definir los pases a la siguiente ronda, donde destaca el partido entre Manchester City y Real Madrid.

César Juárez Caudillo

Se juegan los partidos de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League.

La Champions League define este martes y miércoles a los equipos que seguirán con vida, cuando se disputen los juegos de vuelta de los Octavos de Final, resultados que definirán a los ocho equipos que avancen a la siguiente ronda

Dentro de los encuentros que son más llamativos, se encuentra el Manchester City vs. Real Madrid. En la ida, el conjunto español se llevó la ventaja 3-0 en el Santiago Bernabéu, gracias a un triplete del uruguayo Federico Valverde.

En otros partidos, Liverpool buscará darle la vuelta al Galatasaray, que se impuso 1-0 en Estambul, mientras que el Barcelona, que empató de visitante 1-1 ante Newcastle, intentará cerrar con triunfo en casa, mismo caso que el Arsenal, que igualó por mismo marcador ante el Bayer Leverkusen.

Champions League: Resultados Juegos de Vuelta de Octavos de Final

Martes 17 de marzo

  • 11:45 | Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt 
  • 14:00 | Chelsea vs. PSG 
  • 14:00 | Manchester City vs. Real Madrid 
  • 14:00 | Arsenal vs. Bayer Leverkusen 

Miércoles 18 de marzo

  • 11:45 | Barcelona vs. Newcastle 
  • 14:00 | Tottenham vs. Atlético de Madrid 
  • 14:00 | Liverpool vs. Galatasaray 
  • 14:00 | Bayern vs. Atlanta 

Resultados de la Ida de Octavos

  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Newcastle 1-1 Barcelona
  • Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 
  • Atalanta 1-6 Bayern Munich
  • Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
  • PSG 5-2 Chelsea
  • Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa
  • Real Madrid 3-0 Manchester City 
Published |Modified
Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

Home/Champions League