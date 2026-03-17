Champions League | Resultados de los juegos de vuelta de los Octavos de Final
La Champions League define este martes y miércoles a los equipos que seguirán con vida, cuando se disputen los juegos de vuelta de los Octavos de Final, resultados que definirán a los ocho equipos que avancen a la siguiente ronda
Dentro de los encuentros que son más llamativos, se encuentra el Manchester City vs. Real Madrid. En la ida, el conjunto español se llevó la ventaja 3-0 en el Santiago Bernabéu, gracias a un triplete del uruguayo Federico Valverde.
En otros partidos, Liverpool buscará darle la vuelta al Galatasaray, que se impuso 1-0 en Estambul, mientras que el Barcelona, que empató de visitante 1-1 ante Newcastle, intentará cerrar con triunfo en casa, mismo caso que el Arsenal, que igualó por mismo marcador ante el Bayer Leverkusen.
Champions League: Resultados Juegos de Vuelta de Octavos de Final
Martes 17 de marzo
- 11:45 | Sporting Lisboa vs. Bodo/Glimt
- 14:00 | Chelsea vs. PSG
- 14:00 | Manchester City vs. Real Madrid
- 14:00 | Arsenal vs. Bayer Leverkusen
Miércoles 18 de marzo
- 11:45 | Barcelona vs. Newcastle
- 14:00 | Tottenham vs. Atlético de Madrid
- 14:00 | Liverpool vs. Galatasaray
- 14:00 | Bayern vs. Atlanta
Resultados de la Ida de Octavos
- Galatasaray 1-0 Liverpool
- Newcastle 1-1 Barcelona
- Atlético de Madrid 5-2 Tottenham
- Atalanta 1-6 Bayern Munich
- Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal
- PSG 5-2 Chelsea
- Bodo/Glimt 3-0 Sporting Lisboa
- Real Madrid 3-0 Manchester City