Champions y NBA reúnen seis partidazos: Barcelona visita al PSG y LeBron debuta con Philadelphia

La Champions League y el inicio de la temporada de la NBA convertirán este martes 20 de octubre en una jornada difícil de ignorar. Barcelona visitará al PSG, Liverpool recibirá al Villarreal y Atlético de Madrid buscará confirmar su reacción en Alemania. Más tarde, el básquetbol estadounidense regresará con tres encuentros que incluyen al campeón, el debut de LeBron James con Philadelphia y la revancha de las últimas Finales de la Conferencia Oeste.

Barcelona afrontará en París una de sus primeras grandes pruebas europeas. El conjunto catalán comenzó la fase de liga con victorias sobre Feyenoord y Galatasaray, pero ahora se medirá al vigente bicampeón de la Champions, que llega después de derrotar 4-2 al Manchester City. Ambos equipos suman seis puntos y una diferencia de siete goles, aunque PSG ocupa el primer lugar por haber marcado un tanto más.

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El encuentro también pondrá a prueba la profundidad de las dos plantillas. PSG no contará con Nuno Mendes, mientras que Barcelona viajará sin Andreas Christensen, Eric García ni Jules Koundé. Las bajas defensivas aumentan la posibilidad de un partido abierto entre dos equipos que acumulan 19 goles en sus primeros cuatro compromisos europeos: 10 del conjunto parisino y nueve de los catalanes.

A la misma hora, Liverpool recibirá al Villarreal en Anfield. El conjunto inglés ganó sus dos partidos de Champions y viene de marcar seis goles ante el LASK, con un triplete de Bradley Barcola. Villarreal, por su parte, respondió a su derrota inicial contra Borussia Dortmund con una victoria 3-1 sobre Napoli y ahora buscará sostener esa mejoría en uno de los estadios más exigentes de Europa.

También merece un lugar Stuttgart contra Atlético de Madrid. Los rojiblancos reaccionaron a su derrota 2-1 frente a Liverpool con un triunfo 2-0 sobre Manchester United y buscarán su segunda victoria de la competencia. La visita a Alemania permitirá medir si el equipo de Diego Simeone puede trasladar fuera de casa la solidez que mostró en su compromiso anterior.

La actividad de la NBA comenzará con Boston Celtics contra Detroit Pistons, un enfrentamiento entre los dos equipos que consiguieron los mejores registros de la Conferencia Este durante la temporada regular anterior. Detroit tratará de dar otro paso con Cade Cunningham como referente, mientras Boston iniciará una nueva etapa después del traspaso de Jaylen Brown a Philadelphia.

Después llegará uno de los estrenos más esperados: LeBron James disputará su primer partido oficial con Philadelphia 76ers frente a New York Knicks. El Madison Square Garden celebrará el campeonato que terminó con una espera de 53 años, pero también recibirá a un equipo que reúne a LeBron, Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown. Para James será el comienzo de su temporada número 24 en la NBA.

El martes cerrará con Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs, revancha de las últimas Finales de la Conferencia Oeste. Los Spurs eliminaron al Thunder en una serie de siete partidos antes de caer ante New York en las Finales, por lo que el reencuentro añadirá tensión desde la primera noche. Victor Wembanyama y Shai Gilgeous-Alexander encabezarán un duelo entre dos de los proyectos más fuertes de la liga.

La combinación de tres partidos de Champions y tres encuentros de la NBA ofrecerá una jornada continua desde la tarde hasta la noche, con campeones, aspirantes y algunas de las figuras más importantes del deporte mundial.

Partidos y horarios del martes 20 de octubre, tiempo del centro de México:

PSG vs. Barcelona — 1:00 p.m.

Liverpool vs. Villarreal — 1:00 p.m.

Stuttgart vs. Atlético de Madrid — 1:00 p.m.

Boston Celtics vs. Detroit Pistons — 1:00 p.m.

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks — 5:00 p.m.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs — 7:30 p.m.