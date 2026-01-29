Champions: quien más gana no siempre es quien más cobra
La Liga de Campeones no solo define jerarquías deportivas, también traza el mapa económico del fútbol europeo. Para la temporada 2025/26, la UEFA confirmó un reparto de premios superior a los 3,560 millones de dólares, de los cuales casi el 75% corresponde exclusivamente a la Champions. Sin embargo, el sistema de distribución explica por qué el líder deportivo no siempre es el gran ganador financiero.
Todos los clubes que accedieron a la fase de liga recibieron 20.1 millones de dólares solo por participar. A ese monto se suman 2.27 millones por cada victoria y 756 mil dólares por empate, además de un bono ligado a la posición final en la tabla, que otorga cerca de 300 mil dólares por cada puesto. De esta forma, el primer lugar embolsa más de 10.7 millones adicionales solo por su clasificación.
Te puede interesar: La Champions sacude al continente
Una vez cerrada la fase de liga, las cifras aumentan de forma considerable. Los equipos que avanzan directamente a octavos de final suman casi 11.9 millones de dólares, mientras que los que deben disputar el repechaje apenas agregan 1.08 millones. Pero el factor decisivo aparece fuera del terreno de juego.
El 35% del fondo total, equivalente a más de 920 millones de dólares, se reparte a través del llamado “pilar de valor”, un mecanismo que pondera el coeficiente histórico de cada club y su peso en audiencia televisiva. En términos prácticos, este modelo favorece a los grandes tradicionales, incluso en temporadas donde su rendimiento no es el más dominante.
Ahí se entiende por qué el Bayern Múnich encabeza la tabla de ingresos tras la fase de liga, con casi 100 millones de dólares acumulados, por delante de un Arsenal que ganó sus ocho partidos y fue líder deportivo. El club inglés sumó cerca de 18 millones solo en premios por victorias, pero quedó relegado en el balance final debido a la diferencia histórica y comercial.
La Champions vuelve a confirmar una realidad incómoda: el fútbol premia el presente, pero el dinero sigue mirando al pasado. En Europa, la historia, el mercado y la audiencia pesan tanto como el rendimiento, y no siempre levantar la mano en la cancha significa hacerlo también en la caja.
Premios de la Champions League 2025/26 (en dólares)
- Bolsa total de la UEFA: más de 3,560 millones de dólares.
- Parte destinada a la Champions League: alrededor del 75%.
- Clasificar a la fase de liga: alrededor de 20 millones de dólares.
- Victoria en fase de liga: alrededor de 2.3 millones de dólares.
- Empate en fase de liga: alrededor de 750 mil dólares.
- Bono por puesto en la tabla: alrededor de 300 mil dólares.
- Terminar primero en la fase de liga: alrededor de 10.7 millones de dólares.
- Clasificar directo a octavos de final: alrededor de 12 millones de dólares.
- Jugar el repechaje: alrededor de 1 millón de dólares.
- Fondo por historia y audiencia televisiva: alrededor de 920 millones de dólares.
- Ingresos del Bayern tras la fase de liga: alrededor de 100 millones de dólares.
- Ganancia del Arsenal por ocho triunfos: alrededor de 18 millones de dólares.