‘Cholo’ Simeone: "Harry Kane le hace muy bien al futbol"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, elogió este lunes al delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, flamante Balón de Oro, afirmando que le "hace muy bien al futbol".

"Considero que es un jugador increíble, siempre me ha gustado", afirmó Simeone en la rueda de prensa previa al partido de Champions League contra el Bayern del martes en el Metropolitano.

Simeone felicitó al delantero inglés por el Balón de Oro y destacó cómo ha ido creciendo con los años a la hora de posicionarse y moverse en el campo, "aparte de no alejarse de lo que sabe hacer muy bien que es el gol".

Simeone, sobre Harry Kane: "Felicitarle por el Balón de Oro. Siempre me ha gustado,es un hombre-gol... Le hace mucho bien al fútbol y a los chicos que miran a este tipo de jugadores, porque deja un legado a los chicos: pueden llegar a cosas importantes trabajando". #ClubUria pic.twitter.com/WobSKHbdQi — Rubén Uría (@rubenuria) November 2, 2026

"Se le ve comprometido para el trabajo, para sacar al equipo de atrás cuando el equipo lo necesita, es un hombre gol", dijo Simeone.

El técnico rojiblanco elogió su "talento porque obviamente le hace muy bien el futbol y sobre todo a los chicos que miran a este tipo de jugadores" que demuestran que "se puede llegar también a un lugar importante trabajando".

Simeone puso de relieve la dificultad que será enfrentarse al Bayern el martes.

"Me gustaría atacar a los 80 minutos y dejarle los últimos 10 para que ellos puedan atacarnos un rato, presionarlos alto, que el equipo triangule... Pero la realidad es otra", advirtió.

La realidad es que el Atlético se va "a encontrar con un equipo potente, fuerte y que obviamente tendremos que atravesar momentos difíciles, duros, salir de la presión de ellos porque es una presión que la trabajan muy bien".

"El Bayern es uno de los mejores equipos del mundo, con grandísimos jugadores, y creo que es un reto muy bonito para nosotros para ver hasta dónde podemos llegar en esta Champions", dijo, por su parte, el centrocampista del Atlético, Álex Baena.

El campeón del mundo con España está en plena forma en su segunda campaña con el equipo rojiblanco, pero evita las comparaciones con Antoine Griezmann.

"Suplir a un jugador como Antoine es casi imposible", afirmó.

"Sabíamos que iba a dejar un hueco muy grande, pero bueno, creo que entre todos los compañeros estamos haciendo un buen trabajo, intentar que se note lo menos posible su ausencia", añadió.

"Al final, lo importante creo que está siendo el equipo, estamos trabajando todos muy bien, dando un gran nivel", concluyó Baena. AFP