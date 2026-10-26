Harry Kane y Alexia Putellas ganan el Balón de Oro 2026

El inglés Harry Kane y la española Alexia Putellas se consagraron como los mejores futbolistas del mundo al ganar el Balón de Oro 2026 en las categorías varonil y femenil, respectivamente. Ambos fueron reconocidos durante la gala celebrada este lunes en el London Palladium de Inglaterra, en una edición histórica que premió sus actuaciones a lo largo de la temporada 2025-2026.

Kane conquistó por primera vez el máximo galardón individual del futbol masculino, mientras que Putellas levantó su tercer Balón de Oro femenil, después de sus triunfos consecutivos en 2021 y 2022. Los dos jugadores fueron distinguidos tras una campaña en la que destacaron por su rendimiento individual y sus aportaciones al éxito de sus respectivos equipos.

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Harry Kane conquista su primer Balón de Oro

El delantero del Bayern Munich se convirtió en el primer futbolista inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen, quien lo consiguió en 2001. A sus 33 años, Kane obtuvo el reconocimiento después de una temporada sobresaliente, en la que combinó su capacidad goleadora con la conquista de títulos y actuaciones determinantes tanto a nivel de clubes como con la selección de Inglaterra.

Durante la temporada 2025-2026, Kane registró 73 goles en 65 partidos con su club y su selección, cifras que respaldaron su candidatura al premio. Con el Bayern Munich, el atacante contribuyó a la conquista de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana, consolidándose como uno de los delanteros más efectivos del futbol europeo.

El inglés también tuvo una participación destacada con su selección durante el Mundial de 2026, en el que anotó seis goles y ayudó a Inglaterra a terminar en el tercer lugar. Su rendimiento en la Copa del Mundo, sumado a sus registros con el Bayern, fortaleció su candidatura frente a otros aspirantes al galardón, entre ellos Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Con este triunfo, Kane coronó una etapa importante de su carrera y consiguió el reconocimiento individual más importante del futbol mundial. El delantero, que durante años persiguió títulos importantes a nivel de clubes, encontró en Alemania una etapa de éxitos colectivos que acompañó su extraordinaria producción ofensiva.

Alexia Putellas gana su tercer Balón de Oro femenil

En la categoría femenil, Alexia Putellas volvió a hacer historia al conquistar su tercer Balón de Oro, después de haber ganado el premio en 2021 y 2022. La mediocampista española fue reconocida por su desempeño durante la temporada 2025-2026, en la que tuvo un papel destacado con el Barcelona antes de incorporarse al London City Lionesses de Inglaterra en julio de 2026.

Durante su última campaña con el conjunto catalán, Putellas contribuyó a una temporada de grandes éxitos colectivos, en la que el Barcelona conquistó cuatro títulos. La futbolista también destacó por su aportación ofensiva, con 26 goles en 53 partidos, registros que reflejaron su influencia tanto en la generación de juego como en la definición.

El tercer galardón coloca a Putellas nuevamente entre las grandes figuras de la historia del futbol femenil. Su capacidad técnica, visión de juego y liderazgo la han convertido en una de las referentes de su generación, además de consolidar su legado en el Barcelona y en la selección española.

Con este reconocimiento, Putellas reafirmó su lugar entre las futbolistas más destacadas del mundo y sumó un nuevo capítulo a su trayectoria internacional. La española y Kane encabezaron la lista de ganadores de la gala de 2026, una ceremonia que celebró las actuaciones individuales más sobresalientes de la temporada.