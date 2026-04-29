Dos filosofías, una meta: Atlético de Madrid vs. Arsenal buscan la Final de Champions League
Esta noche en el Metropolitano chocan dos de los equipos más distintos que quedan en la Champions League. El Arsenal de Mikel Arteta y el Atlético de Madrid de Diego Simeone no se parecen en nada sobre el terreno de juego, pero comparten una cosa: para ambos este es el partido más importante del año. El ganador de esta eliminatoria tiene una final al alcance. El perdedor cierra una temporada con las manos vacías.
El Arsenal llega a Madrid como el único equipo invicto que queda en la competición, con diez victorias y dos empates en doce partidos. Solo ha recibido cinco goles en toda la Champions, la mejor defensa del torneo. Arteta construyó un bloque tan sólido que llegar a esta instancia ya es histórico: es la primera vez en 140 años de historia que el club alcanza dos semifinales consecutivas en Europa.
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Pero la Premier League los tiene al límite. El Arsenal llegó a tener una ventaja cómoda en la tabla, pero una racha de malos resultados, que incluye solo una victoria en sus últimos seis partidos y tres derrotas consecutivas en competiciones domésticas, le abrió la puerta al City. Arsenal tiene 73 puntos pero el Manchester City lo acecha con 70 y un partido menos. Si gana ese encuentro pendiente, los iguala. La liga no está cerrada y la Champions tampoco. Arteta pelea en dos frentes al mismo tiempo y esta semana es la más importante en los 140 años del club.
Al Atlético le pasó algo parecido pero por motivos distintos. Simeone nunca estuvo en la pelea por LaLiga esta temporada. El equipo arrancó inconsistente en el campeonato doméstico y la distancia con el líder fue demasiado grande desde temprano. También cayó en la final de la Copa del Rey. La Champions es su última bala y el equipo lo sabe. Por eso llegan al Metropolitano con una energía que solo dan los partidos donde no hay mañana.
Lo que hace este duelo fascinante es que los dos equipos juegan a fútbol completamente opuesto. El Atlético de esta temporada no se parece al de años anteriores. Simeone tiene el equipo más ofensivo de su historia en la Champions, con 34 goles anotados en la competición, la mayor cifra que el club ha registrado jamás en una edición de la Copa de Europa. Julián Álvarez, Griezmann, Lookman y el joven Giuliano Simeone forman un ataque que no para.
Su camino hasta las semifinales pasó por el Brujas, el Tottenham y el Barcelona, al que eliminaron en cuartos con un gol de Lookman cuando el marcador global los dejaba fuera. La intensidad del Metropolitano como factor fue determinante en cada eliminatoria.
El Arsenal, en cambio, gana con orden y paciencia. Arteta construyó el equipo más difícil de batir de la competición desde una estructura defensiva impecable. Solo cinco goles recibidos en doce partidos. Cada error del rival lo convierte en gol. Rice, Saliba y Raya forman una columna vertebral que no cede y que llegó a esta semifinal sin haber perdido un solo partido en Europa. Ante el Bayer Leverkusen y el Sporting no brilló, pero ganó. Martinelli lo resumió antes del partido: "Creemos en nosotros mismos, sabemos de la calidad de la que disponemos. Les ganamos en la fase liga, pero este va a ser un partido completamente diferente."
Las declaraciones de los protagonistas anticipan el choque de culturas. Koke, capitán del Atlético, dijo que cuando se acerca un día así siente ese cosquilleo en el estómago como en una primera cita. Arteta habló de un momento trascendental en los 140 años de historia del club. Declan Rice fue más directo: "Sabemos lo que nos espera."
El partido de ida se juega esta noche en el Metropolitano a la 1:00 de la tarde hora de México. La vuelta es en Londres el 6 de mayo. El que gane esta eliminatoria jugará la final de la Champions el 30 de mayo en Múnich ante el ganador de PSG y Bayern. Dos estilos opuestos. Una sola final disponible.