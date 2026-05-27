Luis Enrique y Arteta: mismas raíces pero diferentes estilos en busca de la Champions
Luis Enrique y Mikel Arteta, los dos DT que se enfrentarán el sábado en la Final de la Champions League, comparten un pasado en el FC Barcelona que no les dejó, sin embargo, un gusto marcado por el estilo que imprimió en los años 1990 Johan Cruyff como sello de identidad del club culé.
A pesar de haber compartido vestuario en el Barça y de haberse formado ambos como entrenadores a la sombra de Pep Guardiola, el hombre que tomó el testigo del legendario técnico neerlandés y dio continuidad a su fútbol basado en la posesión, Luis Enrique y Arteta han forjado sus propios caminos.
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El técnico asturiano del Paris Saint-Germain, de 56 años, y el vasco de 44 años, flamante campeón de la Premier League inglesa con el Arsenal, han sabido desvincularse lo suficiente de las enseñanzas recibidas por el hasta hace unos días técnico del Manchester City para optar por su propia filosofía de juego, o adaptarla a los jugadores con los que han contado en sus etapas en los banquillos.
La estrella del PSG
Con un juego electrizante, vertical, ofensivo, de rápidas transiciones y concediendo mayor libertad de acción y movimientos a sus jugadores, Luis Enrique -campeón de la Champions con el Barça en 2015- hizo historia al dar al PSG su primera Liga de Campeones y esta a punto de convertirse en el cuarto técnico en levantar tres Orejonas luego de Carlo Ancelotti, Bob Paisley, Zidane y del propio Guardiola, y quedaría a dos de Carlo Ancelotti, que tiene el récord.
A su llegada a París en 2023 luego de un paso por la selección española que no resultó todo lo exitoso que se esperaba, "Lucho" se encontró con un club acostumbrado en aquel momento a invertir ingentes sumas de dinero en las principales estrellas planetarias.
Pero Messi y Neymar se marcharon aquel mismo verano, y Kylian Mbappé tomó la puerta de salida un año después.
Lejos de suponer el derrumbe del equipo, esa situación estaba sirviendo como base de un proyecto ganador: "El hecho de tener a un jugador (Mbappé) que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas", decía Luis Enrique en 2024 en un documental sobre su carrera en Movistar.
El entrenador que en 2008 tomó las riendas del filial del Barcelona cuando Guardiola asumió el banquillo del primer equipo ha liderado un cambio radical, se ha erigido, como ya hiciera en la Roja, en el rostro y emblema del equipo, y ha cambiado por completo la percepción del PSG fuera de Francia.
"Es un entrenador de primer nivel, con las ideas muy claras. Rebosa energía", decía de él recientemente Ousmane Dembélé, que bajo sus órdenes ha pasado de salir por la puerta de atrás del Barça a ganar el Balón de Oro.
Aunque Arteta no llegó a debutar en partido oficial con el Barcelona, sí compartió entrenamientos con los entonces jugadores consagrados Luis Enrique y Guardiola, entre 1999 y 2001, antes de que el entonces joven centrocampista del Barça B buscase abrirse camino en... el PSG.
Historia en Londres
"Cuando miras su carrera, no es solo el entrenador y lo que puede aportar tácticamente, es él como persona y su aura y cómo maneja muchas cosas", decía Arteta recientemente de su homólogo del PSG en una entrevista con la UEFA.
Como entrenador, Arteta también bebió de las fuentes de Guardiola, del que fue adjunto durante tres años en el Manchester City antes de su llegada en 2019 al Arsenal.
Al igual que Luis Enrique con el PSG, Arteta ha hecho historia con los Gunners, al ganar la Premier League por primera vez desde 2004 y llevarlos a su segunda final de la máxima competición europea de clubes.
Pese a estos éxitos, Arteta ha recibido críticas por su juego defensivo, su conservadurismo y por el, a juzgar por algunos, excesivo recurso a la pelota parada para crear ocasiones de gol. Una opinión que no comparte Luis Enrique.
"La gente puede decir que no marcan goles colectivos, pero ¿a quién le importa eso? Pregúntale a cualquier aficionado del Arsenal y estoy seguro de que están encantados". AFP