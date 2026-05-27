PSG vs. Arsenal: Horario y dónde ver la Final de la Champions League 2026
Luego de una dura temporada, el PSG y el Arsenal llegan a la última instancia para disputar la Final de la Champions League. Budapest será el epicentro de un enfrentamiento que promete muchas emociones, pues aquí se define al rey de Europa.
El PSG, comandados por su técnico Luis Enrique, busca proclamarse bicampeón del torneo, luego de que hace un año levantara La Orejona tras derrotar al Inter de Milán. Por su parte, el Arsenal llega apenas a su segunda Final de la Champions, tras haber llegado en 2006, donde cayó ante el Barcelona.
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Y además, se encuentra el ingrediente extra de que ambos equipos se enfrentaron en las Semifinales de la Champions League apenas un año antes, con la victoria para los parisinos por de 3-1 en el marcador global.
Canales de transmisión de la Final de la Champions
La Final de la Champions tendrá un par de opciones para verse, siendo HBO Max-TNT Sports una de ellas y la otra por FOX.
Final Champions League: Fecha, horarios y dónde ver
Sábado 30 de mayo
- 10:00 | PSG vs. Arsenal | HBO Max-TNT Sports y FOX