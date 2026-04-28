Luis Enrique tenía razón: sin Mbappé, el PSG brilla en la Champions; Real Madrid lo paga

Nadie ha salido mejor parado del fichaje de Mbappé por el Madrid que Luis Enrique y el PSG.



Lo que decían que acabaría siendo un fichaje histórico para el Madrid, ha acabado siendo todo lo contrario.



Luis Enrique SIEMPRE tuvo razón.pic.twitter.com/HpAn34618B https://t.co/OJKFj1s7dB