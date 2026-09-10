El United regresa con goleada y el Como firma un debut histórico en Champions
Dos temporadas después, el himno de la Champions League volvió a escucharse en Old Trafford. El Manchester United celebró su regreso con una victoria contundente por 4-0 sobre el Sabah de Azerbaiyán, mientras que el Como escribió la primera página de su historia en el torneo con un sorprendente triunfo ante el RB Leipzig.
El United no dejó espacio para una noche de nervios. Matheus Cunha abrió el marcador al minuto 27 y Bruno Fernandes amplió la diferencia antes del descanso. Benjamin Sesko colocó el tercero al 45 y Lisandro Martínez completó la goleada en la segunda mitad.
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Manchester United y su regreso triunfal en Champions League
El resultado tuvo un valor especial para los Red Devils. Además de volver a la máxima competición europea después de dos campañas ausente, el club disputó su partido número 300 entre la Copa de Europa y la Champions League, cifra que ningún otro equipo inglés había alcanzado.
La diferencia entre ambos planteles era evidente, pero el conjunto de Michael Carrick cumplió con lo que exigía la ocasión: impuso condiciones, evitó sobresaltos y recuperó confianza en un escenario del que nunca quiso alejarse.
Como hace historia en Champions League
En Italia, la noche tuvo un carácter todavía más histórico. El Como disputó su primer partido de Champions y no necesitó un periodo de adaptación. Martin Baturina abrió el marcador al minuto 15, Anastasios Douvikas amplió la ventaja al 38, Assane Diao consiguió el tercero al 54 y Máximo Perrone cerró el 4-1 al 90. Andrija Maksimović anotó el único gol del RB Leipzig al minuto 58.
El equipo de Cesc Fàbregas no se limitó a celebrar su presencia en el torneo: jugó con personalidad, atacó sin miedo y convirtió su estreno en una de las grandes historias de la primera jornada.
El Bayern no perdona después del descanso
El Bayern Múnich encontró resistencia durante la primera mitad ante el Bodo/Glimt, pero cambió por completo el partido después del descanso. Jamal Musiala abrió el marcador al minuto 47, Harry Kane consiguió el segundo y Alphonso Davies acabó con cualquier posibilidad de reacción noruega.
Michael Olise completó la goleada con dos tantos en el tramo final. El 5-0 permitió al Bayern extender a 23 su impresionante racha de victorias consecutivas en partidos de presentación dentro de la Champions.
En el resto de la jornada, Fenerbahçe y Roma empataron 1-1 en Estambul. Bryan Cristante adelantó al conjunto italiano y Archie Brown respondió al inicio del segundo tiempo. PSV y Shakhtar Donetsk también repartieron puntos tras los goles de Gleiker Mendoza y Sergiño Dest, mientras que Slavia Praga y Lens protagonizaron el encuentro más equilibrado de la noche con un empate 2-2.
La jornada terminó con dos clubes en extremos opuestos de la historia europea: el United recuperó su lugar entre los grandes y el Como anunció su llegada con una actuación imposible de ignorar.
Resultados del jueves en la Champions League
- Fenerbahçe 1-1 Roma
- PSV Eindhoven 1-1 Shakhtar Donetsk
- Manchester United 4-0 Sabah
- Bayern Múnich 5-0 Bodo/Glimt
- Como 4-1 RB Leipzig
- Slavia Praga 2-2 Lens