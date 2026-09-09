PSG y Barcelona, arrasan; Liverpool y Arsenal, estoicos: Resultados Champions League
Barcelona y Paris Saint-Germain firmaron las grandes goleadas del miércoles en el inicio de la Champions League 2026-27. El conjunto azulgrana venció 5-1 al Feyenoord con un doblete de Raphinha, mientras el campeón defensor aplastó 6-1 al Slovan Bratislava con tres goles de Ferran Torres. Liverpool derrotó 2-1 al Atlético de Madrid, Arsenal superó 1-0 al Napoli, Sporting remontó 3-1 ante Galatasaray y Stuttgart venció 3-1 al Viking.
El Barcelona necesitó menos de tres minutos para imponer condiciones en el Camp Nou. Raphinha recibió dentro del área y abrió el marcador con una definición cruzada. Karim Adeyemi amplió la ventaja al minuto 22 y el equipo de Hansi Flick se marchó al descanso con el control absoluto del partido.
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Raphinha volvió a aparecer al 57, tras un pase de Pedri que atravesó la defensa neerlandesa, y alcanzó ocho goles en cinco encuentros durante este comienzo de temporada. Lamine Yamal marcó el cuarto con un tiro libre al 77. Sem Steijn descontó para el Feyenoord cinco minutos después, pero Gabriel Jesus cerró el 5-1 al 85. El Barcelona convirtió su estreno europeo en otra exhibición ofensiva y mantuvo su paso perfecto en el curso.
El PSG respondió con una goleada todavía mayor. Ousmane Dembélé abrió el camino contra el Slovan Bratislava con dos goles en los primeros 22 minutos. Ferran Torres tomó el relevo y completó un triplete entre el minuto 30 y el 57 para colocar el marcador 5-0. Suleiman Camara anotó el único tanto del conjunto eslovaco y Fabián Ruiz selló el 6-1 al 86.
La contundencia del campeón defensor no dejó espacio para la sorpresa. Dembélé y Ferran resolvieron el encuentro antes de que el rival pudiera acomodarse y confirmaron la profundidad ofensiva de un equipo que comenzó la defensa de su corona con el resultado más amplio del día.
Liverpool impone condiciones
El partido más equilibrado se disputó en Anfield. Marcos Llorente adelantó al Atlético de Madrid al minuto 17, después de recibir un pase de Julián Álvarez y superar a Alisson con un remate de zurda. El Liverpool reaccionó antes del descanso y encontró el empate al 40 por medio de Dominik Szoboszlai.
Alexis Mac Allister completó la remontada al minuto 50. El Atlético buscó el empate durante el resto del segundo tiempo, pero la defensa inglesa resistió y Jan Oblak evitó que la diferencia resultara mayor. El 2-1 permitió que Andoni Iraola comenzara con una victoria su primera Champions como entrenador del Liverpool.
Arsenal también ganó fuera de casa, aunque necesitó paciencia para romper el planteamiento del Napoli. El equipo italiano cerró los espacios y sostuvo el empate durante 74 minutos, hasta que Martin Odegaard encontró el gol con un potente disparo desde fuera del área. El capitán noruego decidió un encuentro cerrado y entregó al conjunto de Mikel Arteta tres puntos de enorme valor en el estadio Diego Armando Maradona.
Sporting de Portugal tuvo que recuperarse de un comienzo adverso contra Galatasaray. Un autogol de Gonçalo Inácio colocó al conjunto turco al frente desde el minuto cinco, pero Geny Catamo empató al 27. Luis Suárez convirtió un penal al 57 y Rodrigo Zalazar marcó el tercero al 63 para completar la remontada en Lisboa.
El Stuttgart abrió la jornada con una victoria por 3-1 sobre el Viking gracias a una actuación extraordinaria de Ermedin Demirović. El delantero bosnio anotó tres veces en un periodo de apenas 12 minutos. Su primer gol llegó al 19, Zlatko Tripić igualó dos minutos después y Demirović respondió al 25 y al 31 para completar su triplete antes del descanso.
La jornada produjo 25 goles en seis encuentros, dos tripletes y dos dobletes. Barcelona y PSG enviaron los mensajes más contundentes, mientras Liverpool y Arsenal superaron pruebas de mayor resistencia. Sporting confirmó su capacidad de reacción y Stuttgart encontró en Demirović al primer protagonista inesperado de la nueva Champions.
Champions League: Resultados del miércoles 9 de septiembre
- Barcelona 5-1 Feyenoord
- Stuttgart 3-1 Viking
- Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
- Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
- Sporting de Portugal 3-1 Galatasaray
- Napoli 0-1 Arsenal
La primera jornada de la fase liga concluirá el jueves con los seis partidos restantes.