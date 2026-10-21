Real Madrid aplasta al Leipzig, Bayern y Arsenal igualan y Fidalgo sin minutos con Betis

El Real Madrid goleó 4-1 al RB Leipzig este miércoles en el Santiago Bernabéu y mantuvo el paso perfecto en la fase de liga de la Champions League, con tres victorias en tres jornadas. En Alemania, el Arsenal rescató un 2-2 en su visita al Bayern Múnich, mientras que Álvaro Fidalgo volvió a quedarse sin minutos en el triunfo 1-0 del Betis sobre el Feyenoord.

Al equipo de José Mourinho le costó arrancar. El Leipzig aguantó casi todo el primer tiempo, hasta que Bernardo Silva rompió el cero justo antes del descanso. En el arranque del complemento, Arda Güler puso el 2-0 al minuto 52 y a partir de ahí el Madrid tomó el control total del partido, con 61% de posesión y 18 disparos.

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El cierre fue de pura contundencia. Kylian Mbappé firmó un golazo al ángulo al 83 para el 3-0. El Leipzig descontó dos minutos después con un contragolpe que Tidiam Gomis definió ante la salida de Thibaut Courtois, pero la respuesta fue inmediata: Yan Diomande marcó su primer gol en Champions al 87 y cerró el 4-1. El Madrid llega encendido al clásico de LaLiga ante el Barcelona.

Bayern y Arsenal igualan en partidazo

En Múnich se vivió el mejor partido de la noche. Arsenal sufrió un golpe muy temprano, porque Bukayo Saka salió por una lesión en el muslo antes del minuto 10. Pero el cambio le salió perfecto a los londinenses: Eberechi Eze entró en su lugar y a los quince minutos ya había marcado el 0-1.

Harry Kane fue el jefe del Bayern. Primero le puso un pase de lujo a Alphonso Davies, que empató al 35. Después, en el segundo tiempo, un disparo suyo pegó en el brazo de Jurriën Timber dentro del área y el propio Kane cobró el penal al 61 para el 2-1. Timber quedó como el señalado de la noche, porque también se vio superado en la jugada del empate.

Cuando el Bayern ya saboreaba el triunfo, Declan Rice apareció al 82 con una jugada bien trabajada y selló el 2-2. Arsenal tuvo más el balón, con 57% de posesión, y se llevó un punto valioso de una de las canchas más complicadas de Europa.

Álvaro Fidalgo, sin minutos con el Betis

La nota amarga para México llegó desde Sevilla. El Betis de Manuel Pellegrini venció 1-0 al Feyenoord con un penal de Isco al minuto 58 y también suma tres triunfos en tres partidos. Pero Fidalgo vio todo el encuentro desde la banca.

El panorama del mexicano no pinta bien. Suma apenas 29 minutos en esta Champions, todos en el debut ante el Lille, y ante el Porto tampoco entró. Pellegrini explicó que el puesto está saturado, con Isco, Giovani Lo Celso, Dani Ceballos, Pablo Fornals, Nelson Deossa y Marc Roca en la pelea. En México ya se especula con un posible regreso al América.

La gran sorpresa del día llegó desde Italia. El Como goleó 4-1 al Manchester United con una actuación brillante de Nico Paz, autor de dos goles y una asistencia. Anastasios Douvikas y Jacobo Ramón, de cabeza al 76, completaron la goleada, y Joshua Zirkzee apenas descontó en el tiempo añadido. Fue la segunda derrota del United en tres partidos de la fase de liga.

En Francia, el Galatasaray le ganó 4-2 al Lille en un partido loco. Yunus Akgün abrió el marcador al minuto 2, Soriba Diaoune le dio la vuelta con un doblete y Aleksey Batrakov empató antes del descanso. En el segundo tiempo, Lucas Torreira y Victor Osimhen sentenciaron el triunfo turco.

En Lisboa, el LASK dio la campanada al vencer 3-2 al Sporting, que se había adelantado con un penal de Luis Suárez. En el resto de la jornada, el Inter superó 1-0 al Shakhtar en un partido que tuvo una expulsión, el Aston Villa le ganó 3-1 al Viking y el Club Brujas goleó 3-0 al Lens.

Resultados del miércoles 21 de octubre

● Real Madrid 4-1 RB Leipzig

● Bayern Múnich 2-2 Arsenal

● Real Betis 1-0 Feyenoord

● Como 4-1 Manchester United

● Lille 2-4 Galatasaray

● Sporting CP 2-3 LASK

● Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

● Aston Villa 3-1 Viking

● Club Brujas 3-0 Lens