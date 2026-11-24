El Real Madrid convirtió una desventaja en una goleada 5-1 sobre el PSV Eindhoven, Manchester City rescató un empate 2-2 frente al Napoli y Arsenal dejó escapar puntos ante el Borussia Dortmund. La jornada de Champions League también tuvo presencia mexicana: Santiago Giménez fue titular en la victoria del Porto y Álvaro Fidalgo participó con el Real Betis.

El conjunto blanco vivió dos partidos completamente diferentes en el Santiago Bernabéu. Ivan Perišić adelantó al PSV desde el punto penal después de una falta de Aurélien Tchouaméni y los visitantes consiguieron marcharse al descanso con una ventaja que silenció momentáneamente al estadio.

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La reacción del Madrid fue contundente. Federico Valverde empató al minuto 49 y Jude Bellingham completó la remontada con una definición de volea. Kylian Mbappé amplió la diferencia con un doblete y Vinícius Júnior cerró el 5-1 que permitió al equipo español conservar su paso perfecto, con cinco victorias en las primeras cinco jornadas.

Manchester City, en cambio, volvió a sufrir. El equipo de Pep Guardiola empató 2-2 con el Napoli en un encuentro en el que Erling Haaland no consiguió marcar. Rasmus Højlund adelantó al conjunto italiano, Ayyoub Bouaddi respondió por los locales y Noa Lang devolvió la ventaja a los visitantes con una volea.

Cuando el Napoli parecía encaminado hacia la victoria, Rayan Cherki apareció para rescatar un punto. El empate evitó la derrota del City, pero también confirmó sus dificultades para controlar los partidos y transformar su posesión en resultados.

Arsenal tampoco consiguió ganar. Viktor Gyökeres abrió el marcador al minuto 10 con un disparo desde un ángulo complicado, pero Maximilian Beier empató para el Borussia Dortmund al 55. Los Gunners buscaron recuperar la ventaja durante el tramo final, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1. Pese al tropiezo, el equipo londinense continúa invicto y llegó a 11 puntos.

Santiago Giménez regresó como titular del Porto justamente en De Kuip, el estadio donde se convirtió en figura con Feyenoord. El delantero mexicano dispuso de oportunidades para marcar, incluida una definición cercana detenida por Florian Kastenmeier, pero no logró reencontrarse con el gol.

El único tanto llegó desde el minuto dos, cuando una jugada del Porto terminó con un desvío de Oussama Targhalline dentro de su propia portería. Feyenoord creyó haber empatado en los instantes finales con un cabezazo de Nacho Ferri, pero la tecnología confirmó que el balón golpeó el poste y no cruzó completamente la línea.

Álvaro Fidalgo también tuvo participación. El mediocampista comenzó en la banca e ingresó durante el segundo tiempo en la victoria 2-0 del Real Betis frente al Slovan Bratislava. Cucho Hernández decidió el partido con dos remates de cabeza y permitió que el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini llegara a 12 puntos.

En el resto de la jornada, RB Leipzig derrotó 3-1 al Lens. David Raum y Antonio Nusa construyeron una ventaja de dos goles durante los primeros nueve minutos; Matthieu Udol descontó para los franceses, pero Nusa volvió a aparecer para completar su doblete y sentenciar el encuentro.

Como venció 1-0 al AEK de Atenas gracias a un espectacular disparo de Luis Milla durante el segundo tiempo, después de que Lucas Da Cunha desperdiciara un penal antes del descanso. Galatasaray superó por el mismo marcador al Aston Villa con un gol de Deniz Gül en la recta final.

Bodø/Glimt completó la jornada con una victoria 1-0 sobre el LASK. Andreas Helmersen marcó en el tiempo agregado y el tanto fue concedido mediante la tecnología de línea de gol, cuando el conjunto austriaco se encontraba muy cerca de rescatar el empate.

Resultados de la jornada:

Real Madrid 5-1 PSV Eindhoven

Manchester City 2-2 Napoli

Arsenal 1-1 Borussia Dortmund

Feyenoord 0-1 Porto

Slovan Bratislava 0-2 Real Betis

RB Leipzig 3-1 Lens

Como 1-0 AEK Atenas

Galatasaray 1-0 Aston Villa

Bodø/Glimt 1-0 LASK