Resultados Champions League vuelta Playoffs: Atlético de Madrid clasifica a octavos
Los Octavos de Final de la Champions League van quedando definidos, luego de que se juegan los Playoffs. El Atlético de Madrid consiguió su pase a la siguiente ronda eliminatoria tras derrotar 4-1 al Brujas (7-4 global). A continuación todos los resultados.
Resultados Champion League Playoffs
Martes 24 de febrero
Atlético de Madrid 4-1 Brujas (Global: 7-4 Final)
El Atlético de Madrid goleó este martes 4-1 al Brujas en la vuelta de los playoffs (7-4 global), con triplete del noruego Alexander Sorloht, y se clasificó para los Octavos de Final de la Champions League.
En una rápida transición tras pase del arquero Jan Oblak, Alexander Sorloth remató con la zurda desde dentro del área para adelantar al conjunto colchonero (23'). El equipo belga respondió con un gol de cabeza del central ecuatoriano Joel Ordóñez casi desde la misma línea de gol (36'), tras un córner peinado en el primer palo.
El Atlético adelantó con un gol del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso desde la media luna del área tras un rechace de la defensa a los 48 minutos.
En la segunda parte saltó al terreno de juego el delantero francés Antoine Griezmann. Por sus botas pasó el tercer gol, tras una triangulación con el nigeriano Ademola Lookman, que cedió dentro del área para Sorloth, que no perdonó (76). El noruego selló su triplete al rematar dentro del área con la diestra un centro de Matteo Ruggeri (87'). AFP
- 14:00 | Inter de Milán vs Bodo/Glimt (Global: 1-3)
- 14:00 | Bayer Leverkusen vs Olympiacos (Global: 2-0)
- 14:00 | Newcastle vs Qarabag (Global: 6-1)
Miércoles 25 de febrero
- 11:45 | Atalanta vs Borussia Dortmund (Global: 0-2)
- 14:00 | Real Madrid vs Benfica (Global: 1-0)
- 14:00 | PSG vs Mónaco (Global: 3-2)
- 14:00 | Juventus vs Galatasaray (Global: 2-5)