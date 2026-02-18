Resultados Ida de Playoffs Champions League: Inter de Milán, contra las cuerdas
Se jugaron los partidos de ida de los Playoffs de la Champions League con resultados que arrojaron algunas sorpresas, especialmente con el Inter de Milán, que ha quedado contra las cuerdas al caer 3-1 ante el Bodø/Glimt de Noruega.
En los partidos que se jugaron este miércoles 18 de febrero destaca también el empate que rescató el Club Brugge en tiempo de compensación por 3-3 ante el Atlético de Madrid, donde ambos equipos dejarán todo para la vuelta en el estadio Metropolitano de Madrid.
Te puede interesar: Real Madrid vence al Benfica en Champions con polémica de racismo sobre Vinicius
En la jornada del martes destacó el triunfo del Real Madrid de visita sobre el Benfica por 1-0 con gol de Vinicius Jr., donde el propio jugador brasileño acusó actos de racismo en su contra por parte del jugador argentino Gianluca Prestianni.
En otro resultado, el PSG, actual campeón de la competencia, se repuso de dos goles en contra para vencer como visitante 3-2 al Mónaco y dar un paso importante a la clasificación a los Octavos de Final.
Resultados de los juegos de ida de los Playoffs de la Champions League
Miércoles 18 de febrero
- Qarabağ FK 1-6 Newcastle United
- Olympiacos 0-2 Bayer Leverkusen
- Bodø/Glimt 3-1 Inter de Milán
- Club Brugge 3-3 Atlético de Madrid
Martes 17 de febrero
- Galatasaray 5-2 Juventus
- Benfica 0-1 Real Madrid
- AS Monaco 2-3 PSG
- Borussia Dortmund 2-0 Atalanta