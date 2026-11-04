Santi Gimenez da asistencia en triunfo del Porto sobre Napoli; el Como firma goleada histórica

Santiago Gimenez aprovechó sus minutos y colaboró con una asistencia en la victoria del Porto por 4-1 sobre el Napoli. Por otra parte, Álvaro Fidalgo quedó fuera del partido que el Real Betis perdió ante el Borussia Dortmund por una infección viral y el Como protagonizó la mayor exhibición de la tarde con un contundente 9-1 frente al Lens.

El Porto abrió el marcador al minuto 11 por medio de Jan Bednarek, pero Scott McTominay empató antes del descanso y obligó al conjunto portugués a buscar una respuesta durante la segunda mitad. Gimenez comenzó en la banca e ingresó al 67 en sustitución de Borja Sainz, cuando el encuentro todavía se encontraba igualado.

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El delantero mexicano solamente necesitó cuatro minutos para influir en el resultado. Gimenez recibió la pelota en campo rival y encontró con un pase filtrado a Gabri Veiga, quien definió dentro del área para colocar el 2-1. La jugada cambió el rumbo de un partido que el Porto terminó por controlar.

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Jakub Kiwior amplió la diferencia al minuto 80, Rafa Marín dejó al Napoli con diez futbolistas por una expulsión al 88 y Samu Aghehowa completó la goleada desde el punto penal. Giménez disputó poco más de 20 minutos y respondió con una intervención directa en el primer triunfo del Porto durante esta fase de liga.

Betis gana sin Fidalgo

Álvaro Fidalgo vivió una noche completamente distinta. El mediocampista mexicano no apareció en la convocatoria del Real Betis debido a una infección viral y observó desde fuera la derrota por 2-1 ante el Borussia Dortmund. Su ausencia no se debió a una decisión deportiva.

Después de un primer tiempo sin goles, Fábio Silva adelantó al Dortmund al minuto 49. Aitor Ruibal empató al 67, pero Konstantinos Karetsas devolvió la ventaja al conjunto alemán solamente cinco minutos más tarde. El Betis ya no encontró otra respuesta y sufrió su primera derrota después de comenzar la competencia con tres victorias consecutivas.

El Como firma la goleada de la jornada

El resultado más sorprendente se produjo en Francia, donde el Como aplastó 9-1 al Lens. Anastasios Douvikas marcó a los minutos siete, 32 y 57 para completar un triplete, mientras Nico Paz, Lucas Da Cunha y Marc-Oliver Kempf también participaron en una exhibición que dejó el encuentro resuelto antes de cumplirse una hora.

Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli completaron la goleada italiana. Ruben Aguilar consiguió el único tanto del Lens al minuto 65, cuando la diferencia ya resultaba imposible de revertir. El Como alcanzó nueve puntos y fortaleció su posición dentro de los primeros lugares de la clasificación.

Manchester City también salió con los tres puntos, aunque tuvo que trabajar mucho más para vencer 3-2 al RB Leipzig. Un autogol de Castello Lukeba colocó al conjunto inglés al frente, pero Ridle Baku consiguió el empate al comenzar el segundo tiempo.

Fernández recuperó la ventaja para el City, Antonio Nusa respondió casi de inmediato y Erling Haaland resolvió el encuentro al minuto 78. Leipzig igualó dos veces, pero no pudo encontrar una tercera reacción ante un rival que aprovechó la aparición de su delantero en el momento decisivo.

Arsenal conservó su condición de invicto con un triunfo 2-1 sobre el Slavia Praga. Noni Madueke abrió el marcador al minuto nueve y Viktor Gyökeres amplió la diferencia antes del descanso. Nowak descontó en el tramo final, pero el conjunto inglés protegió su ventaja y salió de la República Checa con tres puntos.

Club Brujas confirmó su buen momento al derrotar 2-1 al PSV Eindhoven como visitante. Nicolò Tresoldi abrió el marcador con un remate de cabeza durante el primer tiempo y el equipo belga resistió la reacción del PSV para alcanzar nueve unidades en la fase de liga.

Viking también tuvo que remontar. Sabah se adelantó por medio de Steve Mbina al minuto 11, pero Erik Botheim igualó antes del descanso. Zlatko Tripić y Henrik Falchener completaron la reacción en la segunda mitad, mientras Botheim consiguió su segundo tanto en el tiempo agregado para sellar el 4-1.

La actividad había comenzado por la mañana con dos encuentros de cinco goles. Real Madrid remontó para derrotar 3-2 al AEK de Atenas y conservar su paso perfecto, mientras Fenerbahçe también reaccionó para imponerse 3-2 al Liverpool y terminar con el inicio invicto del conjunto inglés.

La tarde dejó dos historias mexicanas opuestas. Giménez recibió una nueva oportunidad y la convirtió en una asistencia decisiva para el Porto; Fidalgo, en cambio, no pudo participar por enfermedad en la primera derrota europea del Betis. Por encima de ambas apareció el Como, autor de una goleada que marcó la jornada.

Resultados de la jornada

● AEK de Atenas 2-3 Real Madrid

● Fenerbahçe 3-2 Liverpool

● Porto 4-1 Napoli

● Borussia Dortmund 2-1 Real Betis

● Lens 1-9 Como

● RB Leipzig 2-3 Manchester City

● Slavia Praga 1-2 Arsenal

● PSV Eindhoven 1-2 Club Brujas

● Viking 4-1 Sabah