Valverde completa la remontada del Real Madrid y Liverpool pierde el invicto en Estambul

Real Madrid remontó dos veces y derrotó 3-2 al AEK Atenas con un golazo de Federico Valverde en el tiempo añadido, mientras Liverpool desperdició dos ventajas y sufrió su primera derrota de esta Champions League al caer por idéntico marcador ante Fenerbahçe. Los dos equipos llegaron a la cuarta jornada con paso perfecto, pero únicamente el conjunto español conservó su invicto.

El Madrid encontró un partido mucho más complicado de lo previsto en el Allwyn Arena. AEK abrió el marcador al minuto 12, cuando Luka Jović habilitó a Aboubakary Koita y el atacante superó a Thibaut Courtois con un disparo de izquierda.

⚽️ ¡GOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID!



A lo Madrid, siempre, a lo Madrid. Fede Valverde con un golazo le da la vuelta al partido y remonta en Grecia. 🔥#ChampionsLeagueEnFOX 📺 pic.twitter.com/I17wKHcV0v — FOX (@somos_FOX) November 4, 2026

El conjunto dirigido por José Mourinho controló la pelota, pero sufrió ante cada transición de los locales. Jude Bellingham creyó haber empatado al minuto 28, aunque el VAR anuló su anotación por fuera de juego. El inglés no tardó en encontrar otra oportunidad.

Marc Cucurella envió un centro desde la izquierda al minuto 32 y Bellingham sorprendió a la defensa con un extraordinario remate de tacón. El balón superó a Alberto Brignoli y devolvió al Madrid a un encuentro que parecía comenzar a complicarse.

Los visitantes aumentaron su dominio después del descanso, pero AEK resistió cerca de su área y volvió a golpear al minuto 75. Stavros Pilios apareció en ataque y colocó el 2-1 que encendió al estadio y obligó al Madrid a remontar por segunda ocasión.

La respuesta fue casi inmediata. Tres minutos después, Kylian Mbappé encontró espacio dentro del área y marcó el 2-2. El francés evitó que el golpe del AEK se convirtiera en una sentencia y dejó tiempo suficiente para que el conjunto blanco buscara la victoria.

Cuando el empate parecía definitivo, Federico Valverde apareció al 90+2. El uruguayo, quien ingresó al minuto 67, recibió fuera del área y soltó un poderoso disparo de derecha que venció a Brignoli. Su gol completó una remontada construida con paciencia, insistencia y otra reacción agónica del Madrid en la Champions.

El conjunto español terminó con 70 por ciento de posesión, 24 remates y ocho disparos a portería. La victoria le permitió alcanzar 12 puntos y mantener su paso perfecto después de superar al Inter de Milán, Roma, Leipzig y AEK.

Liverpool desperdicia dos ventajas ante Fenerbahçe

Liverpool también tomó la delantera en Estambul, pero nunca consiguió controlar el partido. Trey Nyoni abrió el marcador al minuto 25 con un disparo desde el centro del área, aunque la ventaja solamente duró cuatro minutos.

Mason Greenwood ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y terminó dentro de la portería de Alisson para establecer el 1-1. El empate fortaleció al Fenerbahçe, que comenzó a encontrar espacios y estuvo cerca de completar la remontada antes del descanso.

Los ingleses recuperaron la ventaja después de una triple modificación de Andoni Iraola. Florian Wirtz, Cody Gakpo y Alexander Isak ingresaron al minuto 66, y el delantero sueco necesitó apenas unos segundos para marcar. Gakpo envió un centro desde la izquierda e Isak lo convirtió de cabeza en el 2-1.

Liverpool tampoco supo proteger su segunda ventaja. N’Golo Kanté colocó un servicio al área, Gakpo desvió la pelota frente a Alisson y Archie Brown aprovechó la confusión para empujarla a la portería al minuto 73.

Fenerbahçe completó su remontada seis minutos más tarde. Brown envió un centro desde la derecha y Vedat Muriqi, quien había sustituido a Romelu Lukaku, colocó un cabezazo lejos del alcance de Alisson para firmar el 3-2.

Liverpool buscó el empate hasta el último instante e incluso mandó a su portero al área contraria durante un tiro de esquina, pero no encontró el tercer gol. Después de vencer al Atlético de Madrid, LASK y Villarreal, los Reds perdieron sus primeros puntos y permanecieron con nueve unidades.

La jornada dejó dos desenlaces opuestos. Real Madrid reaccionó cada vez que AEK lo colocó contra las cuerdas y encontró en Valverde al héroe de una nueva remontada europea. Liverpool también respondió a los golpes del Fenerbahçe, pero sus errores defensivos le impidieron conservar dos ventajas y transformaron una noche favorable en su primera derrota continental de la temporada.