Charlyn Corral, pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil

Con 22 goles en el Apertura 2025, Charlyn Corral volvió a dominar la Liga MX Femenil y sellará su quinto título de goleo a falta de terminar la última jornada. La delantera de Pachuca rompió su propia marca y reafirmó su legado como la máxima artillera del futbol mexicano.

Yarek Gayosso

Charlyn Corral ganó su primer título con Pachuca el torneo pasado.
Charlyn Corral ganó su primer título con Pachuca el torneo pasado. / Hector Vivas/Getty Images

Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025.

Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras por encima de figuras como Aerial Chavarín (Cruz Azul, 17) y Jenni Hermoso (Tigres,14), quienes le siguieron de cerca este torneo y podrían sumar a falta de la última jornada que hoy se juega, donde se enfrentan cementeras a las amazonas, pero la cifra parece inalcanzable.

Desde su llegada al conjunto hidalguense en Apertura 2021, Charlyn ha mantenido un nivel sobresaliente y una constancia inigualable frente al arco. Sus registros recientes confirman: 

Clausura 2023: 20 goles

Clausura 2024: 19 goles 

Apertura 2024: 18 goles

Clausura 2025: 21 goles

Apertura 2025: 22 goles

Ninguna jugadora había alcanzado los 22 goles en un torneo desde la creación de la Liga MX femenil en 2017 y Charlyn volvió a romper su propia marca.

Con su doblete ante León, la mexicana alcanzó los 157 goles en la Liga MX Femenil. Charlyn está a 15 tantos del registro histórico de Alicia Cervantes, con 172 goles, quien anoche anotó doblete en la última jornada frente a Necaxa. 

Charlyn , de 34 años de edad, es la única jugadora en tener cinco títulos de goleo en México y también la primera en conseguir cuatro  de manera consecutiva.

Su legado trasciende fronteras: antes de brillar en México en España consiguió un Pichichi con el Levante.

El domino de Charlyn no muestra señales de detenerse , cada torneo confirma su estatus de goleadora y una de las máximas leyendas del futbol mexicano.

Campeonas de goleo de la Liga MX femenil en Fase Regular

JUGADORA

TORNEO

GOLES

Lucero Cuevas

Apertura 2017

15

Lucero Cuevas

Clausura 2018

15

Desirée Monsiváis

Apertura 2018

15

Isela Ojeda y Fabiola Ibarra

Clausura 2019

7

Desirée Monsiváis y Viridiana Salazar

Apertura 2019

17

Katty Martínez

Guardianes 2020

18

Alison González

Clausura 2021

18

Alicia Cervantes

Apertura 2021

17

Alicia Cervantes

Clausura 2022

14

Mia Fishel

Apertura 2022

17

Charlyn Corral

Clausura 2023

20

Maricarmen Reyes y Alicia Cervantes

Apertura 2023

15

Charlyn Corral

Clausura 2024

19

Charlyn Corral

Apertura 2024

18

Charlyn Corral

Clausura 2025

21

Charlyn Corral

Apertura 2025

22

Yarek Gayosso
YAREK GAYOSSO

Periodista en Sports Illustrated México, con 13 años de experiencia cubriendo eventos de gran magnitud como los Juegos Olímpicos de París 2024.