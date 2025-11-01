Charlyn Corral, pentacampeona de goleo en la Liga MX Femenil
Charlyn Corral selló su quinto título de goleo en la Liga MX femenil para consolidarse como la máxima referencia ofensiva del Apertura 2025.
Con una cifra de 22 goles la delantera mexicana volvió a liderar la tabla de artilleras por encima de figuras como Aerial Chavarín (Cruz Azul, 17) y Jenni Hermoso (Tigres,14), quienes le siguieron de cerca este torneo y podrían sumar a falta de la última jornada que hoy se juega, donde se enfrentan cementeras a las amazonas, pero la cifra parece inalcanzable.
Desde su llegada al conjunto hidalguense en Apertura 2021, Charlyn ha mantenido un nivel sobresaliente y una constancia inigualable frente al arco. Sus registros recientes confirman:
Clausura 2023: 20 goles
Clausura 2024: 19 goles
Apertura 2024: 18 goles
Clausura 2025: 21 goles
Apertura 2025: 22 goles
Ninguna jugadora había alcanzado los 22 goles en un torneo desde la creación de la Liga MX femenil en 2017 y Charlyn volvió a romper su propia marca.
Con su doblete ante León, la mexicana alcanzó los 157 goles en la Liga MX Femenil. Charlyn está a 15 tantos del registro histórico de Alicia Cervantes, con 172 goles, quien anoche anotó doblete en la última jornada frente a Necaxa.
Charlyn , de 34 años de edad, es la única jugadora en tener cinco títulos de goleo en México y también la primera en conseguir cuatro de manera consecutiva.
Su legado trasciende fronteras: antes de brillar en México en España consiguió un Pichichi con el Levante.
El domino de Charlyn no muestra señales de detenerse , cada torneo confirma su estatus de goleadora y una de las máximas leyendas del futbol mexicano.
Campeonas de goleo de la Liga MX femenil en Fase Regular
JUGADORA
TORNEO
GOLES
Lucero Cuevas
Apertura 2017
15
Lucero Cuevas
Clausura 2018
15
Desirée Monsiváis
Apertura 2018
15
Isela Ojeda y Fabiola Ibarra
Clausura 2019
7
Desirée Monsiváis y Viridiana Salazar
Apertura 2019
17
Katty Martínez
Guardianes 2020
18
Alison González
Clausura 2021
18
Alicia Cervantes
Apertura 2021
17
Alicia Cervantes
Clausura 2022
14
Mia Fishel
Apertura 2022
17
Charlyn Corral
Clausura 2023
20
Maricarmen Reyes y Alicia Cervantes
Apertura 2023
15
Charlyn Corral
Clausura 2024
19
Charlyn Corral
Apertura 2024
18
Charlyn Corral
Clausura 2025
21
Charlyn Corral
Apertura 2025
22