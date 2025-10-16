Charlyn Corral, a un gol de romper su récord y hacer historia
A falta de dos jornadas la estrella mexicana Charlyn Corral está cerca de romper una nueva marca en la Liga MX Femenil.
La delantera de las actuales campeonas de Pachuca suma 21 goles en el torneo mexicano y está a uno de romper su récord personal, igualó los 21 de la temporada pasada, en el Clausura 2025, y parece inminente que conseguirá su quinto título de goleo en México, esta vez en el Apertura 2025.
Con su doblete ante León, la mexicana alcanzó los 157 goles en la Liga MX Femenil y superó la marca de 155 de Katty Martínez. Charlyn está a solo 12 tantos del registro histórico de Alicia Cervantes, con 169 goles.
Debutó con las Tuzas en el Apertura 2021, torneo en el que marcó cuatro goles y el único en el que ha quedado por debajo de los dos dígitos. Su primer título de goleo lo consiguió en el Clausura 2023 (20 goles), Clausura 2024 (19), Apertura 2024 (18) y Clausura 2025 (21), en este último lo acompañó por primera vez con el título de campeonas de Liga.
Charlyn , de 34 años de edad, es la única jugadora en tener cuatro títulos de goleo en México y también la primera en conseguir tres de manera consecutiva. En España consiguió un Pichichi con el Levante.
Aún le faltan disputar dos partidos del torneo regular: el próximo domingo ante Chivas (Jornada 16) y la última jornada frente a Xolas (Jornada 17), donde podría aumentar su cuenta personal en el presente Apertura 2025.
A nivel internacional, Charlyn alcanzó las Semifinales de la W Champions Cup tras el empate 1-1 contra el Orlando Pride, de la mexicana La Maga Ovalle. Y, además, continúa destacando en las convocatorias de la Selección Mexicana, a la que recientemente fue registrada para disputar los duelos contra Nueva Zelanda el próximo 23 de octubre en la Ciudad de los Deportes y el 26, en Ciudad Juárez.