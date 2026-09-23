Checo Pérez anticipa un cierre 'doloroso' de 2026: Cadillac ya prioriza el próximo año
Sergio Pérez sabe que la recta final de su primera temporada con Cadillac puede ser complicada, pues reconoció antes del Gran Premio de Azerbaiyán de este fin de semana que el equipo ya concentra buena parte de sus esfuerzos en 2027, una decisión que considera correcta aunque tenga consecuencias inmediatas.
“Creo que todo se ha planificado pensando en el próximo año y definitivamente considero que es la decisión correcta, pero obviamente eso significa que las últimas carreras van a ser muy dolorosas”, señaló Checo en conferencia este miércoles.
Cadillac no ha podido introducir grandes actualizaciones durante su temporada de debut, por lo que el trabajo se ha concentrado en comprender mejor el monoplaza y maximizar lo que ya tiene. Pérez considera que el equipo también debe aprovechar este periodo para perfeccionar aspectos como estrategia, paradas en pits y operación durante los fines de semana, con la intención de estar preparado cuando tenga un auto más competitivo.
El último Gran Premio, disputado en Madrid, dejó algunas señales alentadoras pese al abandono del mexicano. Pérez aseguró que Cadillac estuvo cerca de Williams y consiguió mantener a Yuki Tsunoda detrás durante buena parte de la carrera.
Bakú, sin embargo, presenta un problema particular, según Checo. “Tiene muchas rectas y, en este momento, tenemos muchísima resistencia aerodinámica. Es una de nuestras principales debilidades actualmente, así que no espero demasiados milagros”, explicó.
Cadillac llevará algunas mejoras a Azerbaiyán y Pérez contará con el nuevo motor Ferrari ADUO 2, aunque el propio mexicano advirtió que difícilmente bastará para transformar el rendimiento del equipo.
Por ello, Checo confía también en una característica habitual de Bakú: la imprevisibilidad. “Ojalá que aquí, con el nuevo motor Ferrari, podamos estar metidos en la pelea y tengamos un Bakú muy caótico”.
Pérez sabe bien cómo aprovechar esas oportunidades, pues ha ganado dos veces el Gran Premio de Azerbaiyán y considera que llegar al final sin cometer errores suele abrir posibilidades en un circuito especialmente complicado por sus muros y el viento.
“En este momento, dependemos un poco de la suerte para poder conseguir algunos buenos resultados”, agregó.