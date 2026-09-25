Checo Pérez es penalizado, pero saldrá en la misma posición en que terminó la Qualy

Sergio Pérez recibió una sanción de tres lugares para el Gran Premio de Azerbaiyán después de estorbar a Oscar Piastri durante la clasificación. Checo había terminado 20 con un tiempo de 1:46.658, y de cualquier modo saldrá desde esa misma posición.

Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Marin, obtuvieron castigos mayores por cambios en sus unidades de potencia y fueron enviados al fondo de la parrilla. Con ese cambio, Valtteri Bottas subió al 19 y Pérez se mantuvo en 20 para la carrera de este sábado.

El incidente llega en una pista donde Pérez ya sabe lo que es ganar. El mexicano se llevó el Gran Premio de Azerbaiyán en 2021 y 2023 con Red Bull y ahora volvió a Bakú como piloto de Cadillac. Esta vez durante la clasificación no pudo pasar de la Q1 por varios errores de estrategia de su equipo.

“Fue una clasificación muy desordenada, desafortunadamente no conseguimos sacar el máximo de ella. No conseguimos un buen remolque (con Bottas), que para nosotros valía entre cuatro y seis décimas, y lamentablemente no pudimos aprovecharlo”, explicó el mexicano.

“Tampoco pude completar mi última vuelta debido a una bandera amarilla provocada por Fernando. Así que todo nos salió en contra en la clasificación, pero aun así mañana tenemos la oportunidad de hacer una buena carrera”.

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El incidente con Piastri ocurrió entre las curvas 19 y 20. Checo venía calentando las llantas y preparando su siguiente intento cuando Piastri apareció en vuelta rápida. Desde el equipo ya le habían avisado dos veces que el McLaren venía detrás, pero el australiano tuvo que levantar el pie del acelerador y abrirse para evitarlo.

Los jueces de carrera de la FIA revisaron los videos, la telemetría y las comunicaciones por radio. Pérez explicó que en ese momento no veía otra opción. Piastri dijo que tuvo que bajar la velocidad, no obstante la acción no le hizo perder demasiado tiempo. La FIA consideró que no hubo peligro, pero determinó que Checo sí había estorbado al australiano y le dio tres lugares de sanción.

En cuanto a la parrilla de salida para este Gran Premio, George Russell marcó 1:42.526 y se quedó con la pole. Charles Leclerc terminó segundo, a 0.837 segundos, y Oscar Piastri fue tercero. Isack Hadjar quedó cuarto y Lando Norris quinto. Carlos Sainz había terminado noveno, pero recibió cinco lugares de sanción y saldrá en el lugar 14.