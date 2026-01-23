Cinco momentos que marcaron el Día Inaugural de la LMS 2026
La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Softbol quedó oficialmente inaugurada este jueves con una jornada que ofreció un primer panorama del estado competitivo del circuito.
Cuatro series inaugurales, presencia de lanzadoras con trayectoria internacional, debuts de alto perfil y respuestas inmediatas de las ofensivas marcaron el arranque de un calendario que vuelve a situar a la LMS como uno de los proyectos de mayor crecimiento en el softbol profesional.
El duelo de gigantes: Payton Gotshall vs Dontaysha Gobourne
El choque entre Sultanes Femenil y Olmecas de Tabasco en el palacio Sultán fue la presentación de dos de los brazos más dominantes del circuito. Payton Gotshall regresó a Monterrey como una de las lanzadoras más efectivas del sistema NCAA y con experiencia reciente en la Athletes Unlimited Softball League; Gobourne llegó como refuerzo a Villahermosa como la apuesta disruptiva para cambiar la jerarquía en el sur.
El encuentro fue una masterclass de pitcheo donde cada error se pagó caro. Gotshall, fiel a su estilo de control y rotación de bola, mantuvo a raya a la ofensiva tabasqueña durante gran parte del encuentro, utilizando su rise ball para elevar el conteo de ponches en momentos críticos. Sin embargo, la ofensiva de Olmecas logró descifrar el crucigrama en una sola ocasión. Un cuadrangular de la japonesa Wakako Chikamoto fue suficiente para sellar una victoria por blanqueada de 1-0 .
La labor de Gobourne, por otro lado, fue inesperadamente impecable. Logró silenciar a una de las ofensivas más pesadas de la liga. Basó su dominio en la potencia de su recta pesada y un cambio de velocidad que desequilibró a las regiomontanas.
Jazmyn Jackson y Janae Jefferson, el eje de poder escarlata
En la Ciudad de México, las campeonas defensoras Diablos Rojos Femenil iniciaron la defensa del título con un triunfo de 6-5 sobre las Charros de Jalisco ante una asistencia oficial de 14,260 aficionados en el Estadio Alfredo Harp Helú. La victoria escarlata se fundamentó en la producción de la parte alta de su orden al bate, liderada por Jazmyn Jackson —ganadora de la Triple Corona de Bateo en 2025— y la debutante Janae Jefferson.
Jazmyn Jackson, MVP de la temporada 2025, abrió la pizarra en la primera entrada con un cuadrangular solitario. Sin embargo, el momento decisivo del encuentro fue protagonizado por Janae Jefferson. Con la pizarra en contra 5-3 en la cuarta entrada y las bases llenas, Jefferson conectó un doblete productor de tres carreras que dio la vuelta definitiva al marcador.
Los debuts esperados, Carley Hoover y Rachel García
La jornada inaugural permitió evaluar la adaptación de dos de las lanzadoras más mediáticas del softbol global, Carly Hoover y Rachel García.
Carly Hoover, encargada de tomar el lugar de Megan Faraimo como as de la rotación, mostró una adaptación sólida a la altitud de la Ciudad de México. Aunque no lanzó la ruta completa, su presencia en la placa permitió a las escarlatas mantener el control del juego ante Charros antes de ceder el paso al bullpen. Hoover, quien venía de recetar 9 ponches en 5 entradas durante la pretemporada ante Italia, utilizó su experiencia en la liga japonesa para gestionar la presión de un estadio lleno.
En contraste, Rachel García vivió un inicio turbulento en León. La medallista olímpica fue recibida con agresividad por las Naranjeras de Hermosillo, quienes le anotaron tres carreras en la misma primera entrada tras un doblete productor de Sona Halajian. A pesar del castigo inicial, García mostró su temple de acero; se mantuvo en el juego y aportó a la ofensiva con un sencillo remolcador en la tercera entrada que recortó la distancia a 6-2.
Lisa Hop, la ruta completa
En Veracruz, Lisa Hop dio la actuación más dominante desde el círculo de pitcheo de toda la jornada inaugural. La lanzadora de El Águila —conocida por su formación como ingeniera aeroespacial— diseccionó a las Algodoneras de Unión Laguna con una frialdad técnica asombrosa para asegurar el triunfo jarocho por 4-1.
Hop no necesitó relevo. Lanzó las siete entradas reglamentarias, manteniendo una velocidad constante y un control de los ángulos que frustró a las bateadoras de Laguna. Su momento de mayor brillantez llegó en la séptima entrada: con la casa llena y el juego en la línea, ponchó a Logan Moreland para terminar el encuentro. Por si fuera poco, también impulsó una carrera a su causa.
El festival ofensivo de Naranjeros vs Bravas
Mientras en otros estadios el pitcheo dictaba el ritmo, en León la pólvora se encendió temprano. Naranjeras de Hermosillo y Bravas de León protagonizaron un duelo de 19 carreras y 26 imparables que terminó 11-8 a favor de las visitantes.
El ataque de Hermosillo fue liderado por Morgan Smith y Sona Halajian. Halajian limpió las bases en la primera entrada con un doblete de tres carreras, mientras que Morgan Smith conectó un cuadrangular solitario en la segunda para poner una ventaja temprana de 6-0 .
Bravas respondió con un rally de cuatro carreras en la quinta entrada para empatar el juego 6-6, pero la profundidad del roster sonorense se impuso en los innings finales con batazos productores de Paetynn López y Giulia Koutsoyanopulus.