Cleveland revive ante los White Sox y lleva la Serie Divisional al quinto juego

Los Cleveland Guardians se negaron a quedar eliminados de la postemporada y derrotaron 9-5 a los Chicago White Sox este jueves en el Rate Field, con una ofensiva de nueve carreras concentradas en apenas dos entradas que les permitió empatar 2-2 la Serie Divisional de la Liga Americana.

Chicago estaba a una victoria de avanzar a la Serie de Campeonato y parecía encaminado a conseguirla cuando tomó ventaja de 2-0 en la tercera entrada. Sin embargo, Cleveland reaccionó en la quinta con tres carreras, incluida una anotación decisiva impulsada por un jonrón de dos carreras de José Ramírez, quien volvió a convertirse en protagonista después de su destacada actuación del miércoles.

Los White Sox recuperaron momentáneamente el control en la parte baja de la quinta, cuando anotaron dos veces para ponerse 4-3. Pero la respuesta de los Guardians fue inmediata y contundente, ya que fabricaron seis carreras en la sexta entrada para darle la vuelta definitiva al partido.

Travis Bazzana comenzó la reacción con un doble productor que empató el encuentro, mientras Patrick Bailey conectó un sencillo que devolvió la ventaja a Cleveland. Jo Adell también contribuyó con un imparable de dos carreras durante el ataque que transformó el 4-3 adverso en un 9-4 favorable a los visitantes.

La ofensiva de los Guardians terminó con 10 imparables, mientras Chicago conectó ocho y dejó escapar una nueva oportunidad de cerrar la eliminatoria ante su público. Los White Sox todavía consiguieron una carrera en la novena entrada, pero la diferencia ya era demasiado amplia para intentar otra remontada.

El triunfo fue para Erik Sabrowski y la derrota quedó a nombre de Anthony Kay. Cleveland, que había perdido los primeros dos encuentros de la serie, consiguió así su segunda victoria consecutiva en Chicago y completó una remontada que parecía improbable después de quedar al borde de la eliminación.

Ahora la eliminatoria regresará a Cleveland para un quinto y definitivo encuentro, cuyo ganador avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Americana para enfrentar a los Tampa Bay Rays, que ya aseguraron su clasificación después de eliminar a los Yankees.