Los Tampa Bay Rays barren a los Yankees y avanzan a la Serie de Campeonato

Los Tampa Bay Rays sellaron el pasaje a la Serie de Campeonato tras vencer 4-3 a los New York Yankees en el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. Con este resultado adverso en el Yankee Stadium, la novena neoyorquina firmó su eliminación definitiva de los playoffs de la MLB.

La ofensiva de Tampa Bay definió el encuentro conectando siete imparables en total y apoyándose en el bateo de poder. Víctor Mesa Jr fue clave al irse de 4-1 con un cuadrangular, dos carreras impulsadas y una anotada. Ryan Vilade también contribuyó al irse de 2-1 con otro jonrón, una remolcada y una anotada, mientras que Jonathan Aranda sumó una impulsada en tres turnos.

El pitcheo abridor de los Yankees no logró contener a los Rays. Max Fried cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas y dos tercios, permitiendo siete imparables y cuatro carreras limpias, sin otorgar bases por bolas y ponchando a siete rivales tras 80 lanzamientos.

Los relevistas Paul Blackburn y David Bednar lograron mantener el cero en las siguientes entradas, pero el daño ya estaba hecho.

Por parte de Tampa Bay, el abridor Nick Martínez se fue sin decisión tras lanzar tres entradas y dos tercios, permitiendo cinco imparables y dos carreras limpias, con una base por bolas y tres ponches.

El bullpen de los Rays fue fundamental para asegurar la victoria; Griffin Jax, Ian Seymour y el cerrador Bryan Baker se combinaron para frenar a la ofensiva neoyorquina, destacando Baker con un salvamento perfecto al ponchar a dos de los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.

Los Yankees, que también conectaron siete imparables, intentaron reaccionar pero se quedaron cortos. Anthony Volpe tuvo una destacada actuación yéndose de 4-2 con una impulsada y una anotada.

Spencer Jones sumó otra impulsada y una anotada en dos turnos, negociando además dos bases por bolas, y Ben Rice contribuyó con una impulsada en cuatro turnos. George Lombard Jr. también aportó al batear de 3-2.

A pesar de los esfuerzos de su alineación, Nueva York no logró remontar la diferencia de una carrera. La efectiva labor del cuerpo de relevistas de los Rays impidió que los locales extendieran la serie y marcaron el fin de la temporada 2026 para el equipo del Bronx.