Mundial 2026: comerciantes del Azteca enfrentan reubicación entre incertidumbre y esperanza
Es un día lluvioso en los alrededores del Estadio Azteca. Algunas personas buscan refugio bajo los puestos ambulantes, estructuras modestas que ––por ahora–– ofrecen techo ante la tormenta. Sin embargo, esos mismos techos que hoy protegen del agua pronto serán retirados y reubicados como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026.
Elena lleva 20 años vendiendo a las afueras del Coloso. Sin embargo, no solo le preocupa quedarse sin su lugar de trabajo. La ansiedad acerca del futuro incluye a su hija, quien trabaja en un puesto al lado del suyo. Es madre soltera y tiene un hijo pequeño; por eso la incertidumbre de no saber cuándo ni dónde serán reubicadlas la inquieta. Aún así, no pierde la calidez: sonríe al ver a la gente resguardarse bajo su puesto para evitar la cortina de agua.
Elena me señala las marcas dibujadas con pintura sobre el piso. Son trazos hechos por personal del Gobierno capitalino para indicar los puntos donde se llevará a cabo la remodelación. Me cuenta que nadie les ha dado una explicación clara, simplemente llegan, marcan el suelo y se van. “No nos dicen nada, solo llegan y marcan”, dice.
Los vendedores y vendedoras que ocupan la explanada del Estadio Azteca conservan los puestos que han pertenecido a sus familias por 38 o 39 años, casi al mismo tiempo que el Mundial del 86. Silvia, por ejemplo, tenía 15 años en aquella fiesta de México y cuenta que gracias a las ganancias por venta de mercancía a su abuelo “le alcanzó para comprarse una casita”.
Silvia dice que, si no los reubican en un buen lugar, prefiere regresarse a su pueblo en Guerrero. Sus sentimientos, como los de muchas otras vendedoras, son encontrados: hay emoción por tener un Mundial en casa —por tercera ocasión––, pero también hay preocupación.
Y es que, aunque el evento representa una oportunidad histórica, también implica que serán desplazadas temporalmente de los espacios donde han trabajado la mayor parte de sus vidas. Silvia lleva casi cuatro décadas en su puesto, y lo dice con claridad y algo de molestia: “Se siente bonito que haya un Mundial, pero no nos van a dejar trabajar. Mejor que ni lo hagan para cinco partidos”.
Los puestos que están sobre el puente de Tlalpan serán los primeros en ser retirados. Ante la incertidumbre, algunos comerciantes ya han comenzado a ahorrar, tal como lo hicieron durante la pandemia por Covid 19. Hace cinco años fueron desalojados durante varios meses por la emergencia sanitaria y, en aquel entonces, sobrevivieron gracias a sus ahorros. Hoy, sienten que se repite ante la falta de claridad.
La reubicación de los comerciantes se realizará una vez que el Gobierno de la Ciudad de México presente los proyectos de intervención para la zona. Estos proyectos incluyen la mejora del corredor del puente y la construcción de un paradero de bicicletas. La organización de comerciantes, liderada por Óscar González, está solicitando que estos proyectos sean mostrados y transparentados, ya que hasta el momento la información ha sido muy hermética.
A finales de octubre se está buscando un lugar temporal para reubicar a los 92 comerciantes regulares, con la condición de que no genere problemas vecinales y fomente la identificación con el comercio local. “Se espera que para la última semana de este mes el gobierno tenga listo el proyecto ejecutivo, la licitación y el contrato de obra para reforzar el puente y construir un nuevo corredor comercial”, comparte Óscar González en entrevista.
La reubicación temporal de comerciantes sería por un período de seis a siete meses y contemplaría dos propósitos principales: reforzar el puente existente y construir un nuevo mercado público o corredor comercial. La intención es "dignificar" el lugar de trabajo de los comerciantes, permitiéndoles regresar a este nuevo espacio mejorado para ofertar sus productos, especialmente durante el Mundial.
Los 92 puestos mencionados son "regulares", lo que significa que pagan trimestral o semestralmente un permiso de trabajo a la alcaldía (Coyoacán o Tlalpan). Los comerciantes regulares tienen una clave única y son reconocidos por el Gobierno, lo que les otorga el derecho a formar parte de este nuevo corredor comercial dignificado durante el Mundial.
"El gobierno de la Ciudad de México está siendo incluyente al reconocer la importancia histórica del comercio y apoyar a los comerciantes para dignificar sus espacios de trabajo, especialmente en vista del Mundial que se realizará en la zona, en el Estadio Azteca”, dice Óscar González, representante la Asociación de Comerciantes Unidos.
Los otros "irregulares" o "toreros" que se instalan ocasionalmente (por ejemplo, durante eventos o partidos) y no tienen permisos ni pagan impuestos. La importancia de ser un comerciante regular radica en que solo ellos (los 92 mencionados) podrán vender durante el Mundial, ya que el Gobierno de la Ciudad de México les está ofreciendo un "corredor comercial" dignificado como parte de su enfoque incluyente para el comercio local. No están seguros de lo que sucederá. Sólo esperan ser invitados cercanos a la fiesta que comenzará en junio del próximo año
Vista previa de la remodelación de los espacios para los comerciantes con motivo del Mundial de Fútbol 2026.
Los objetivos principales de la remodelación son:
- Dignificar el lugar de trabajo del comercio: Se busca mejorar las condiciones laborales de los comerciantes.
- Crear un paradero de bicis: Se construirá una estación para bicicletas.
- Reforzar el puente: Se realizarán obras para fortalecer la estructura del puente.
- Crear un nuevo corredor comercial/mercado público: Se establecerá un nuevo espacio comercial.
- Mejorar el paso peatonal: Se pretende facilitar el tránsito de peatones.
- Cambiar la imagen urbana de la zona: Se busca una renovación estética y funcional de toda el área.