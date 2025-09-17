Mundial 2026 triplicará el impacto económico de la F1 en México
El Mundial de Futbol 2026 será el evento deportivo más rentable en la historia moderna de México, a pesar de que solo se jugarán 13 partidos en el país. De acuerdo con estimaciones, se espera una derrama económica superior a los tres mil millones de dólares, una cifra tres veces mayor que lo que genera un fin de semana de Fórmula 1 en nuestro país.
“Este no es un evento de tres días, es una oportunidad de desarrollo que puede durar años si se gestiona bien”, señaló María Teresa Solís, directora en Deloitte S-Latam y experta en turismo y planeación estratégica. "No se trata sólo del número de partidos, sino de lo que cada destino construye alrededor del evento. Estamos viendo mucho trabajo a nivel local, incluso si no es tan visible aún", añadió Solís en entrevista con Sports Illustrated México.
La proyección considera ingresos por hospedaje, alimentación, transporte, experiencias turísticas, compras y eventos culturales antes, durante y después del Mundial, así como inversiones en infraestructura y tecnología. Cada turista se estima que puede gastar entre tres mil y 4,800 dólares durante el Mundial.
“Yo creo que no hay que depender tanto del beneficio fiscal, sino de atraer al turista que está dispuesto a abrir la cartera”, señaló la ejecutiva de Deloitte. “Estamos viendo proyectos de infraestructura padrísimos, con el objetivo de garantizar que contemos con las condiciones necesarias para recibir a millones de visitantes”.
La Ciudad de México será anfitriona de cinco encuentros, uno de ellos de los dieciseisavos de final y otro de los octavos de final. Guadalajara será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos y Monterrey de cuatro cotejos, uno de los cuales será de dieciseisavos de final.
Una oportunidad única para la economía turística
Además de la derrama económica estimada en 3 mil millones de dólares, el Mundial 2026 traerá consigo un impacto turístico y laboral sin precedentes. Se prevé la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales, con un aumento del 44 por ciento en el turismo internacional solo entre junio y julio de 2026. Esta oleada de viajeros podría generar más de mil millones de dólares en ingresos directos para el sector turístico —incluyendo hoteles, restaurantes, agencias de viajes y transporte— y propiciará la creación de 24,000 nuevos empleos.
Además, el país ya registra más de 200 millones de dólares en inversiones públicas y privadas destinadas a estadios e infraestructura urbana, consolidando así al Mundial como un motor económico de gran escala.
“México ya demostró su capacidad organizativa con la Fórmula 1, pero el Mundial es otro nivel. Aquí hablamos de millones de personas movilizándose durante semanas, consumiendo a lo largo y ancho del país”, explicó Solís, quien recalcó que aunque los partidos se celebrarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, el impacto se espera en todo el país.
“Esto no es solo futbol. Es una oportunidad para que el mundo vea lo mejor de México y para que el visitante extienda su estadía, conozca otros destinos, consuma local y se lleve una experiencia integral”, recalcó Solís, quien ve varios destinos como puntos de entrada o extensión del viaje para millones de aficionados.
“Muchos visitantes combinarán la experiencia del futbol con turismo de naturaleza, trabajo remoto, gastronomía o aventura. No solo vienen por los partidos”, explicó la ejecutiva, quien también admitió que habrá una activación cultural, social y económica sin precedentes: conciertos, exposiciones, ferias, festivales y actividades para toda la familia que complementarán la fiesta deportiva.
“Estamos viendo un trabajo intenso y coordinado entre sector público y privado, no sólo en las ciudades sede como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, sino también en destinos clave como Cancún, Tulum y otros Pueblos Mágicos que funcionarán como puntos de entrada, descanso y disfrute para los visitantes”.
México, de destino barato a destino aspiracional
Uno de los mayores cambios que se busca impulsar es el reposicionamiento de México en el mapa turístico global: dejar de competir por precio y empezar a competir por valor.
“México ya no es barato. Es competitivo, pero queremos atraer al turista que paga más por calidad, autenticidad y servicios excepcionales”, afirmó Solís, quien subraya el papel del turismo deportivo como un motor en crecimiento.
Las nuevas generaciones, dijo, valoran más las experiencias que la posesión y los eventos como el Mundial se vuelven espacios de cohesión social, cultura y bienestar: “México está de moda. A la gente le gusta el carácter y la hospitalidad del mexicano”.
Una de las principales preocupaciones, según Solís, es la falta de digitalización en los pequeños y medianos negocios turísticos, lo que podría limitar su capacidad de capturar parte de la derrama económica.
“Si no hay terminal, no hay venta. Si no aceptas tarjeta, no vendes. Necesitamos digitalizar urgentemente a los pequeños negocios turísticos”, advirtió.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2025, el 73.5% de los mexicanos aún utiliza efectivo para compras mayores a 500 pesos y el porcentaje aumenta para montos menores. Esto contrasta con los turistas de países como Estados Unidos y Canadá, donde solo entre el 26% y el 33% usan efectivo de forma habitual.
“El turismo es una de nuestras grandes palancas económicas junto con la industria de reuniones. Debemos poner en valor nuestros activos naturales, culturales y humanos”, afirmó la ejecutiva de Deloitte, quien recomienda adoptar soluciones tecnológicas simples y efectivas: pagos móviles, reservas online, atención bilingüe y estrategias de marketing digital, incluso para pequeños restaurantes o guías locales.
A 268 días del inicio del Mundial, María Teresa Solís se muestra optimista pero realista: “Sí hay mucho por hacer, pero también hay muchos proyectos en curso. Tal vez no se ven porque la comunicación institucional no ha sido la mejor, pero tanto el sector público como el privado están trabajando”.