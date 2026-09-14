Comisión Antimonopolio investigará a la Liga MX por eliminación del ascenso y descenso
El futbol mexicano será investigado por la Comisión Nacional Antimonopolio por la eliminación del ascenso y descenso, según se anunció este lunes en el Diario Oficial de la Federación.
El mismo destaca que la investigación se inicia de oficio contra el mercado de “afiliación, organización y acceso a competiciones de futbol profesional federado en México”, y es firmado por el titular de la Autoridad Investigadora, José Manuel Haro Zepeda, con fecha del 8 de septiembre y número de expediente IO-001-2026.
Es así que el gobierno mexicano investiga si la Liga MX abusa de su posición dominante para cerrar el mercado a nuevos competidores y bloquear el acceso de equipos externos a la Primera División. La investigación durará entre 30 y 120 días hábiles, pero este último puede ampliarse hasta tres veces, por lo que el proceso podría durar incluso más de un año.
¿Cuándo desapareció el ascenso en el futbol mexicano?
El ascenso y descenso desapareció en México en 2020, en el marco de la pandemia de COVID-19, como una medida que se presentó como temporal. Durante seis años, la Liga MX y la FMF prometieron que el mecanismo deportivo regresaría con las condiciones de que los equipos de la Liga de Expansión debían certificarse en infraestructura, organización y finanzas para poder aspirar a subir.
En agosto de 2024, Atlante y Leones Negros obtuvieron la certificación cumpliendo todos los requisitos exigidos, pero la puerta no se abrió. Tras ello, en 2025, diez equipos de la Liga de Expansión (Atlante, Cimarrones, Alebrijes de Oaxaca, Jaiba Brava, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros de Zacatecas, Venados FC y Leones Negros) presentaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) buscando el regreso del ascenso, pero su apelación fue rechazada.
El TAS mantuvo el acuerdo hasta concluir la campaña 2025-2026, pero cuatro de los diez clubes (Atlante, Cimarrones, Alebrijes y Jaiba Brava) retiraron sus apelaciones antes de que se resolviera el caso. Atlante, irónicamente, lo hizo porque encontró otra vía para regresar a primera división: comprar la franquicia del Mazatlán, club que fue disuelto.
¿Cómo cerró la Liga MX definitivamente el ascenso?
El 15 de julio de 2026, un día antes del inicio del Apertura 2026, la Liga MX publicó su nuevo reglamento de competencia. En el artículo 35 del documento estableció que "Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF, a partir de la Temporada 2026-2027, los Clubes que integran LIGA MX no descenderán a EXPANSIÓN MX, asimismo los Clubes de EXPANSIÓN MX no ascenderán a la LIGA MX."
El Atlante, que regresó a Primera división comprando la franquicia de Mazatlán, no ganando el ascenso en la cancha, arrancó el Apertura 2026 como el único mecanismo de movilidad viable, no por mérito deportivo, sino mediante la adquisición de una plaza.
Los equipos de la Expansión respondieron con protestas en cancha desde la primera jornada, negándose a disputar el balón en el primer minuto, tapándose la boca en las fotos de protocolo, o hincándose antes del silbatazo inicial, por lo que la FMF amenazó con multas, aunque luego se retractó.
Ahora la Comisión Nacional Antimonopolio se pregunta si una organización privada puede cerrar permanentemente el acceso a un mercado. La respuesta seguramente tardará meses, pero podría ser un parteaguas en la batalla por el regreso del ascenso y descenso.