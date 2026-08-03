Jugadores de Liga de Expansión se unen para pedir explicaciones tras la abolición del ascenso
Desde que inició el torneo en la Liga de Expansión y Liga Premier de lo que menos se habla es del tema cancha, con la atención puesta en las constantes protestas de jugadores por la decisión de la Federación Mexicana de eliminar el ascenso y descenso de sus torneos, razón por la que los futbolistas de varias instituciones de segunda división lanzaron un comunicado en busca de respuestas.
Jugadores de clubes como Atlético Morelia, Club Atlético La Paz, Cancún FC, Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Tapachula FC, Tigres de Álica, Tlaxcala FC, Universidad Michoacana y Venados FC lanzaron un comunicado donde piden explicaciones de por qué se decidió abolir el ascenso y descenso después de que se prometiera su regreso para la temporada 26/27.
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“Los futbolistas nos vemos obligados a pedir explicaciones. Esta decisión se ha tomado sin contar con nosotros. Queremos expresar nuestro profundo descontento por no sentirnos representados ni escuchados en unas decisiones que afectan directamente a nuestro presente y nuestro futuro profesional”, comienza la carta escrita por lo futbolistas.
LOS PRINCIPALES AFECTADOS
Dentro del comunicado se especifica que la decisión de abolir el ascenso afecta tanto a los futbolistas como sus familias, clubes, aficionados y a las propias ciudades que buscan un incentivo económico que trae consigo el ascender de manera deportiva a la primera división del futbol del país.
“Teóricamente la temporada 2025-2026 sería la última afectada por dicho acuerdo y el ascenso y el descenso debían restablecerse a partir de la temporada 2026-2027. Sin embargo, la FMF decidió eliminar de forma permanente el ascenso y el descenso, rompiendo lo que prometieron en 2020.
Las consecuencias son evidentes: reducciones de entre el 50% y el 80% en aspectos fundamentales para el crecimiento de una liga, como la asistencia a los estadios, los salarios de futbolistas, cuerpos técnicos y demás trabajadores, así como los ingresos por patrocinio. Pero el impacto va mucho más allá de lo económico. La pérdida de ilusión también se refleja en las gradas”, agregan en la carta.
Por último, los futbolistas piden el apoyo de los miembros de la Liga MX, sobretodo porque muchos miembros de la Liga de Expansión y Liga Premier salieron o formaron parte de los equipos de primera división, por lo que saben lo que es estar tanto en la cima como abajo.
“También hacemos un llamado a los futbolistas de Liga MX, muchos de los cuales crecieron en categorías de ascenso. Defender el ascenso y el descenso es defender el camino que permitió a muchos cumplir su sueño. No pedimos privilegios. Pedimos igualdad de oportunidades para competir y progresar a través del mérito deportivo”, cierra el comunicado.
Por el momento, ni la Federación Mexicana de Futbol ni la Liga MX han dado respuesta a las preguntas planteadas por parte de los futbolistas de categorías inferiores en el mensaje lanzado.
CONTINÚAN PROTESTAS A PESAR DE SANCIONES
Después de que varios clubes de la Liga de Expansión se manifestaran sin jugar el balón en los primeros partidos de la jornada 1, la Comisión Disciplinaria sancionó a los equipos involucrados.
Ante una posible segunda multa de 234 mil 620 pesos, los equipos decidieron manifestarse de maneras diferentes para la fecha dos, cubriendo su boca o con diferentes gestos antes del inicio de cada uno de sus partidos. Este nuevo comunicado es solo una forma más de mostrar su inconformidad con la toma de decisiones por parte de la federación.
UNA PROMESA INCUMPLIDA
Como menciona la carta, el plan de la FMF era la de retomar el ascenso y descenso para la temporada 26/27, esto después de ponerlo en pausa como un plan de ayuda a las ligas de ascenso después de los problemas económicos que se vivieron desde el 2020 por la pandemia de Covid-19.
En la temporada 25/26 hasta diez equipos fueron al Tribunal Arbitral del Deporte para restablecer el ascenso, pero se declaró que tenían que esperar un año más para cumplir con lo que había establecido la federación en un inicio; a pesar de ello, a inicios de la campaña 26/27 se cerró la posibilidad de retomar el ascenso, con el artículo 35 del reglamento de Liga MX estableciendo que los clubes de primera división no podrían descender, mientras que los de Liga de Expansión no podrían ascender.