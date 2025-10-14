Conclusiones de la Semana 6 de la NFL: Drake Maye ha sido una revelación
La Semana 6 de la NFL concluyó con dos juegos de MNF. Aquí tienes lo más destacado en esta edición de mitad de octubre de las takeaways del MMQB…
New England Patriots
Drake Maye ha sido una revelación durante las últimas seis semanas. No sé si podrá mantener este inicio tan explosivo, al estilo de Patrick Mahomes o Lamar Jackson en sus segundos años como profesionales, o ganar como lo hizo Joe Burrow en su segundo año en la NFL.
Pero lo que sí sé es que esto va más allá de que los Patriots, en el primer año de Mike Vrabel, estén ganando con Maye como quarterback. Los Patriots están ganando por Maye como quarterback.
Esa es una diferencia importante, la que separa a los buenos jugadores en la posición más crucial de los verdaderamente grandes. También explica por qué los Patriots tienen ya, en el Día de Colón, tantas victorias (cuatro) como las que lograron durante todo el último año de Bill Belichick en Foxborough o el único año de Jerod Mayo al mando.
Las estadísticas cuentan parte de la historia. Tras una floja derrota inaugural ante los Raiders, Maye ha estado encendido: cinco partidos consecutivos con índice de pasador de tres dígitos, nueve pases de touchdown y sólo una intercepción. En esa racha de cinco encuentros, su porcentaje de pases completos más bajo fue el 69.2% del domingo. Además, se unió a Patrick Mahomes, Dan Marino y Dak Prescott como los únicos mariscales menores de 24 años con cinco partidos seguidos de al menos 200 yardas aéreas y un passer rating de 100 o más.
Tras la victoria 25–19 sobre los Saints, en un juego imperfecto, quedó claro —como desde el primer día— que Maye encaja perfectamente en el molde de franchise quarterback. Cuando se le pregunta por su progreso y su desempeño en los momentos críticos, responde como siempre.
“Creo que es gracias a los muchachos a mi alrededor”, dijo Maye mientras se alistaba para dejar el vestidor. “Están en el lugar correcto, aplican lo que practicamos, se enfocan en los detalles. Y la línea ofensiva me da el tiempo que necesito. Se lo atribuyo a ellos.
Además, cuando hago jugadas fuera de la bolsa, la defensa tiene que mantenerme vigilado, lo que los saca un poco de sus zonas. A partir de ahí, sólo trato de mantener viva la jugada y darle una oportunidad a nuestros receptores”.
Claro que se queda corto: en las jugadas clave —terceros largos, series de dos minutos— estuvo sensacional. De entrada, conectó con Kayshon Boutte en tercera y 9 para 11 yardas, y en la siguiente jugada lanzó un pase de 53 yardas para touchdown a DeMario (Pop) Douglas. En la siguiente serie, un envío profundo a Kyle Williams provocó una interferencia defensiva que convirtió una tercera y 12.
Lo más impresionante fue su temple en el cuarto periodo, cuando convirtió repetidas veces en terceros largos entre una lluvia de pañuelos. Primero, completó un pase de ocho yardas con Mack Hollins en tercera y 7, pero se anuló por formación ilegal. Luego, un falso arranque los dejó en tercera y 17, y Maye conectó con Stefon Diggs para 51 yardas, aunque también fue anulado por una discutible interferencia ofensiva. Aun así, casi logra otra conversión en tercera y 27.
“Nadie entra en pánico, nadie señala a nadie, todos seguimos adelante”, dijo Maye. “No podemos controlar a los árbitros, sólo lo que hacemos. Nos quitaron varias jugadas, incluso el touchdown a Pop, pero tratamos de mantener la mentalidad de ‘la siguiente jugada’. El grupo está haciendo un gran trabajo en el huddle”.
De hecho, ese touchdown anulado a Douglas (por quizás la peor interferencia ofensiva que he visto) fue seguido por otro pase de anotación a Boutte.
Y sí, eso refleja la resiliencia del equipo. Pero mucho de eso pasa por su quarterback.
El cierre del juego fue prueba de ello: todos sabían que iba a lanzar, y Maye completó con Boutte un pase de 21 yardas en tercera y 11 para asegurar la victoria y permitir que los Patriots se arrodillaran para terminar el partido.
Claro, hay dos piezas clave alrededor de Maye este año: su coach Vrabel y su coordinador ofensivo Josh McDaniels.
“El coach Vrabel es muy positivo conmigo, pero también exigente”, dijo Maye. “Siempre está encima de mí, motivando a los demás y recordándome pasar rápido a la siguiente jugada. Y Josh es el tipo de coordinador que todo quarterback quiere. Sabe lo que sucede allá atrás, lo ve antes de que ocurra. Me apoya totalmente. Eso es lo que más valoro”.
Vrabel lo ayudó con varios detalles, incluido un desafío exitoso para demostrar que Boutte había atrapado el balón dentro del campo en una jugada clave de 21 yardas. Y McDaniels preparó el primer touchdown con una jugada doble que sorprendió a la secundaria rival, acostumbrada a ver a Douglas correr rutas cortas todo el año.
Aun así, el crecimiento de Maye se debe también a su propia madurez, aprendiendo —como Josh Allen o Mahomes antes que él— cuándo limitarse a ejecutar y cuándo ponerse la capa de superhéroe.
“Estos jugadores son más rápidos en la NFL”, dijo. “No puedo hacer tantas jugadas como en college. Tengo que cuidar los golpes y entender que a veces la defensa ganará una jugada, y debo estar listo para la siguiente”.
Todo eso le ha funcionado. Está consolidándose como una auténtica estrella.
Gracias a él, los Patriots parecen estar de regreso, protagonizando un giro notable tras un lustro confuso en la era post–Tom Brady. Por su parte, Maye dice no estar sorprendido, pese a su marca de 4–13 como novato.
“No diría sorprendido”, señaló. “Tenemos buenos jugadores, buenos entrenadores. La defensa ha sido enorme para nosotros. No sorprendido, sólo emocionado”.
Y es justo decir que en Nueva Inglaterra muchos comparten esa emoción.
Sobre todo, por él.
Tampa Bay Buccaneers
Ya que hablamos de eso: Baker Mayfield es un candidato muy real al MVP. Considera esto: el mariscal de 30 años enfrentó el domingo a los 49ers sin los receptores Mike Evans y Chris Godwin, el corredor Bucky Irving, el tackle derecho Luke Goedeke y el guardia derecho Cody Mauch. Durante el partido, también perdió al novato Emeka Egbuka y al suplente Luke Haggard. Aun así, lanzó para 256 yardas, dos touchdowns y un rating de 139.0.
Ah, y los Buccaneers ganaron 30–19 para ponerse 5–1 en la temporada.
Tres años después, este es sin duda el equipo de Mayfield. Se mudó con su familia —radicada en Texas— a Florida el año pasado, y también ha echado raíces en el vestidor de los Bucs, consolidándose como su líder. Todo esto en medio de una ofensiva plagada de lesiones.
Lo que ha marcado la diferencia en 2025 es la continuidad que por fin tiene. En sus primeras siete temporadas en la NFL, Mayfield tuvo siete coordinadores ofensivos distintos (Todd Haley, Freddie Kitchens, Kevin Stefanski, Ben McAdoo, Sean McVay, Dave Canales, Liam Coen). Aunque ahora trabaja con Josh Grizzard —su octavo en ocho años—, el sistema es prácticamente el mismo que el de Coen, lo cual ha facilitado todo.
“Al estar en la misma ofensiva dos años seguidos, ahora hace más ajustes y cambia jugadas por su cuenta, algo que antes no hacía”, dijo el entrenador Todd Bowles. “Su madurez en el manejo del play-calling lo ha llevado a otro nivel. Quiere ser grande, y está asumiendo ese reto cada semana”.
Eso se reflejó el domingo, tanto en el contexto general —con tantas ausencias— como en detalles puntuales.
Uno de ellos fue la conexión de 45 yardas para touchdown entre Mayfield y el veloz novato Tez Johnson. La jugada fue espectacular: con el marcador 20–19, Mayfield se movió sutilmente en la bolsa para ganar tiempo, y Johnson siguió la trayectoria del balón como un jardinero. Pero lo más interesante es que la jugada no fue tal como estaba diseñada: Johnson hizo un ajuste sobre la marcha al leer la cobertura, algo que puede hacer porque los Bucs confían en la lectura de su quarterback.
“Eso demuestra que están entendiendo el plan de juego”, explicó Bowles. “Saben cuándo ajustar si la defensa cambia algo, y Grizz, junto con Baker, lo manejan muy bien. Tez ha sido muy sólido en las prácticas, y esta noche lo demostró. Tenemos más profundidad en esa posición que en cualquier otra”.
Así como Mayfield aprovechó el talento de sus receptores, ellos también se benefician de tenerlo detrás del centro.
Eso, en esencia, define lo que uno busca en un candidato al MVP.
Pese a las bajas, mientras Mayfield esté en el campo, los Buccaneers parecen tener todo bajo control. Y eso es notable, considerando su situación hace apenas dos años. Pero no es casualidad.
Es, simplemente, en lo que se ha convertido el ex número uno del draft.
Kansas City Chiefs
Puede que los Chiefs por fin hayan encontrado su punto de despegue. La convincente victoria del domingo por 30–17 sobre los Lions no solo devolvió a los tricampeones defensores de la AFC al .500; también les dio el impulso real que probablemente debieron haber conseguido el lunes pasado. Y ahora, los Chiefs recuperan a Rashee Rice, sin duda su mejor jugador de habilidad.
Atención, NFL: el viejo campeón de peso pesado sigue lanzando golpes. Y con eso, pasemos a los motivos por los cuales cualquiera que haya descartado a los Chiefs en septiembre va a quedar muy mal. Otra vez.
Para empezar, la ofensiva de los Chiefs ha estado en camino de regreso prácticamente desde el medio tiempo del juego ante los Giants en la Semana 3. Una reunión en el vestidor visitante del MetLife Stadium ayudó a reavivar al grupo alrededor de Patrick Mahomes. Desde entonces, Kansas City ha anotado más de 30 puntos en cada uno de sus tres juegos completos. El domingo corrieron para 112 yardas ante los Lions, lanzaron para 243 (contando tres capturas), y Mahomes registró un passer rating de 132.2. Ocho jugadores distintos atraparon pases. Isiah Pacheco luce saludable. El novato Brashard Smith aporta dinamismo.
Y esta semana recuperan a Rice, lo que sumará a una ofensiva que ya opera con eficiencia desde hace un mes, capaz de producir touchdowns ante Detroit en una noche en que los goles de campo no bastaban.
Luego está la defensa, que vuelve a tomar forma. Después de las dos primeras series de Detroit, las siguientes seis terminaron así: pérdida en cuarta, despeje, despeje, touchdown, despeje, pérdida en cuarta. En ese lapso, los Lions apenas acumularon 151 yardas totales, 81 de ellas en la única serie de anotación.
Además, los Chiefs corrigieron errores recientes: por primera vez en tres años no cometieron castigos en todo el partido, y tampoco perdieron el balón.
En resumen: ya hemos visto esta película antes.
Si los Chiefs vencen a Raiders y Commanders las próximas dos semanas, llegarán con marca de 5–3 a Buffalo, con la posibilidad —como mínimo— de empatar a los Bills en la clasificación de la AFC.
En otras palabras: los rumores sobre la caída de este equipo fueron, efectivamente, muy exagerados.
Denver Broncos
Los Broncos están empezando a lucir como el equipo que muchos esperaban. Sean Payton no es ingenuo: durante el verano no dudó en decirle a quien quisiera escucharlo lo bueno que era su plantel. Algunos pensaron que, tras iniciar 1–2, el veterano entrenador se había excedido en su optimismo.
Pero Payton sabía lo que creía. Quería que su equipo tuviera expectativas altas y todo lo que eso implica. Y simplemente resultó que serían puestos a prueba temprano.
“Él confía en nuestro equipo”, dijo el apoyador externo Nik Bonitto el domingo. “El año pasado creyó en nosotros cuando muchos no lo hicieron. Este año volvieron varios y se sumaron refuerzos en la offseason. Entiendo por qué estaba tan emocionado. Nuestro trabajo es demostrar que tiene razón y mejorar cada semana”.
Por eso, los Broncos están ahora 4–2 tras volver de Londres, con una oportunidad real de tomar impulso. El domingo extendieron su racha a tres triunfos, anularon por completo a la ofensiva de los Jets y se impusieron 13–11.
Fue al final de una temida parte del calendario, una que podría haber arrastrado las dolorosas derrotas ante Chargers y Colts. En cambio, Denver aplastó 28–3 a los Bengals en Monday Night, luego remontó un 17–3 en el último cuarto ante los campeones Eagles, y finalmente viajó otras cinco zonas horarias para desarmar metódicamente a los Jets.
Y si en los dos juegos previos destacaron Bo Nix y la ofensiva, el domingo en Londres fue el turno de la defensa, orgullosa y talentosa, de imponer condiciones.
“Fue cuestión de hacer nuestro trabajo”, explicó Bonitto. “En esos dos juegos previos tuvimos errores en el ataque terrestre y aéreo. Solo debíamos concentrarnos en nuestras asignaciones. Cuando lo hacemos, podemos competir con cualquiera en la liga”.
Con ese enfoque en los detalles, y un plan centrado en frenar a Justin Fields y Breece Hall, los Broncos redujeron a los Jets a números de caricatura: apenas 82 yardas totales en 57 jugadas (1.4 por jugada), con nueve capturas a Fields. Contando esas capturas, los Jets terminaron con –10 yardas netas por pase.
A eso se sumó una ofensiva física, equilibrada, que si bien no deslumbró en producción, sí controló el reloj, como ya lo había hecho la semana anterior. Todo encaja en la imagen parcellsiana que Payton intenta imprimirle al equipo.
“Cien por ciento”, dijo Bonitto. “El campo de entrenamiento fue lo más duro que he vivido, pero eso nos hace más resistentes. Él siempre dice que hay que desarrollar ese callo en el equipo, y es lo que está haciendo. Aunque empezamos lento, ya se nota el resultado”.
Con Giants, Cowboys, Texans y Raiders en el calendario hasta el 16 de noviembre, parece muy posible que los Broncos lleguen 8–2 al juego contra Kansas City en la Semana 11.
Seattle Seahawks
Jaxon Smith-Njigba simboliza el progreso de un equipo joven y en ascenso. Antes del inicio de temporada, se decía que Seattle era muy similar a Green Bay: un plantel con talento, con muchos jugadores jóvenes en contratos de novato que aún no habían alcanzado su máximo nivel. Y, como ocurre con los Packers, el futuro de los Seahawks dependería de que esos jugadores dieran ese salto.
Smith-Njigba es el rostro de lo que está ocurriendo en el noroeste.
El año pasado, el actual receptor de tercer año fue una pieza confiable, con más de 100 recepciones y 1,000 yardas. Este año, se ha consolidado como uno de los cinco o diez mejores wide receivers de la NFL. Tras su actuación del domingo —ocho recepciones, 162 yardas y una demolición de la secundaria de Jacksonville—, Smith-Njigba proyecta 119 recepciones, 1,972 yardas y nueve touchdowns. Esa cifra de yardas sería récord histórico en una temporada.
Aún mejor: su gran actuación guió el triunfo 20–12 sobre los Jaguars, que colocó a Seattle con marca de 4–2, empatado con 49ers y Rams en la cima del Oeste de la NFC.
“Creo que era el momento”, dijo Smith-Njigba al explicar su evolución. “Tuve tiempo para poner mi cuerpo a punto, aprender de lo vivido en mi año de novato. Trabajé mucho en la offseason para ser más fuerte, más rápido y estar listo para una temporada larga. Y mucho crédito para la ofensiva y para Sam Darnold. Él está lanzando con confianza y encontrándome cuando estoy abierto. Yo sólo trato de aprovechar las oportunidades.”
Y lo mejor es que no está solo.
Darnold, por supuesto, es otro ejemplo. Pero hay más: Kenneth Walker III promedia 4.7 yardas por acarreo; el ala cerrada de segundo año AJ Barner suma cuatro touchdowns; la joven línea ofensiva con Charles Cross, Abe Lucas y el novato Grey Zabel muestra progreso; y la defensa, pese a las lesiones, cuenta con un núcleo prometedor encabezado por Byron Murphy y Devon Witherspoon (Murphy fue una pesadilla el domingo ante la ausencia de Witherspoon, Riq Woolen y Julian Love).
“La situación lo es todo”, explicó Smith-Njigba. “Depende del entorno en el que llegas, de lo que ocurre dentro del equipo. Varios jugadores están brillando porque están recibiendo oportunidades”.
La química también se nota con veteranos como Cooper Kupp en la ofensiva y Leonard Williams, Ernest Jones IV y Coby Bryant en defensa.
Smith-Njigba contó que su touchdown de 61 yardas nació de un cambio de jugada de Darnold, basado en una lectura que ambos habían preparado durante la semana, justo contra la cobertura que esperaban, con el nuevo esquinero de Jacksonville, Greg Newsome II, marcándolo.
Eso resume perfectamente el potencial de crecimiento del grupo. La joven base que el gerente general John Schneider ha reunido —primero con Pete Carroll y ahora con Mike Macdonald—, potenciada por las piezas obtenidas en el intercambio de Russell Wilson, está comenzando a madurar.
Hay mucho más por escribirse en esta historia, y eso es lo emocionante.
“Mil por ciento”, dijo Smith-Njigba. “Creemos en nosotros mismos, sabemos lo que tenemos. Cada vez que estamos juntos sentimos que somos un gran equipo. Habrá altibajos, pero seguimos empujando. Esa energía se siente entre todos y nos da confianza”.
Una confianza que, semana a semana, parece cada vez más justificada.
Los Angeles Chargers
La victoria de los Chargers en Miami puede que no luzca tan impresionante hasta que se consideren las circunstancias. Empecemos por el calendario, que hizo que Los Angeles viajara a Brasil en la Semana 1, y luego a la Costa Este en las Semanas 4 y 6. Continúen con las lesiones, que obligaron a los Chargers a jugar con tackles suplentes, a empezar a dos novatos en receptor y a estar sin sus dos corredores principales. Luego agreguen una ventaja de dos dígitos desaprovechada como visitantes a la mezcla.
Hagan todo eso, y tendrán el escenario nada ideal en el que se encontraron los Chargers con 46 segundos restantes el domingo en Hard Rock Stadium, después de que los Dolphins se pusieran arriba 27–26 con un pase de touchdown de siete yardas de Tua Tagovailoa a Darren Waller.
“Cuando la defensa estaba en el campo, la mentalidad era: ‘Listos para dos minutos, cuatro minutos, lo que sea que pase’”, me dijo el receptor estrella Ladd McConkey tras el partido. “Ellos anotaron y nosotros teníamos la mentalidad de: vamos a conseguir un gol de campo, simplemente puntos.”
Y lo lograron. Todo sucedió rápidamente, y también demostró algo de lo que Jim Harbaugh tiene con su equipo.
De nuevo, vencer a un equipo Dolphins en problemas por dos puntos no es lo que aquí se resalta.
Se trata de la capacidad de hacerlo con todo lo que estaba pasando —y de la manera en que los Chargers lo hicieron.
El juego dio un giro en un abrir y cerrar de ojos. Comenzó con Nyheim Hines devolviendo el kickoff 40 yardas hasta la yarda 41 de los Chargers. Dos jugadas después, Justin Herbert y McConkey sacaron la victoria del caos de un cuarto cuarto complicado.
En segundo y 10 desde la yarda 41, la protección alrededor del quarterback desapareció, y Herbert se vio obligado a levantarse mientras Jaelan Phillips atravesaba el B-gap y trataba de derribarlo. Herbert luchó contra Phillips, se reacomodó rápidamente y lanzó el balón al flat izquierdo hacia McConkey, quien quedó libre, con el corner Dante Trader Jr. de Miami y mucho césped frente a él.
“Cuando giré, vi a un tipo y supe que tenía que hacerlo fallar, luego avanzar y ponernos en rango de gol de campo”, dijo McConkey. “No sabía si iba a llegar cuando atrapara el balón. Fue solo volver al inicio, hacerlos fallar y avanzar. Sabía que había presión, Justin hizo una gran jugada, así que solo traté de presentarme para él. Por suerte, me vio.”
El receptor agregó luego:
“[Herbert] es un quarterback de primera en esta liga, si no el mejor. Cuando tenemos al No. 10 atrás, siempre tenemos una oportunidad.”
Desde ahí, McConkey convirtió la jugada en una carrera de velocidad, avanzando 42 yardas para colocar a los Chargers en la yarda 17 de Miami, muy dentro del alcance de Cameron Dicker, quien convirtió el gol de campo ganador cuatro jugadas después, en los últimos 10 segundos del juego.
Entonces, ¿hacia dónde va el equipo de Harbaugh a partir de aquí? Bueno, recuperarán a Joe Alt, pero no a Rashawn Slater. Recuperarán a Omarion Hampton y Quentin Johnston, pero no a Najee Harris. Y es justo decir, después del domingo, que el equipo aún mantiene ese filo Harbaugh.
Eso, incluso después de las derrotas ante Commanders y Giants que podrían haber hecho dudar a algunos.
Miami Dolphins
Del otro lado de ese juego, estaba un equipo Dolphins que no solo perdió el partido, sino que además bajó el telón sobre su disfunción después. Por si te lo perdiste, esto fue lo que el quarterback Tua Tagovailoa dijo a los reporteros desde el podio tras la derrota 29–27 de Miami.
Le preguntaron después del partido qué sería lo que daría vuelta a la situación.
“Creo que empieza con el liderazgo y con ayudar a articular eso para los jugadores. Y luego, con lo que esperamos de ellos. Esperamos esto. ¿Estamos recibiendo eso? ¿No? ¿Tenemos jugadores que llegan tarde a reuniones solo de jugadores? ¿Tenemos jugadores que no asisten a reuniones solo de jugadores? Hay muchas cosas que entran en eso. ¿Tenemos que hacerlas obligatorias? ¿No? Es mucho de ese tipo de cosas que debemos limpiar. Y empieza con cosas pequeñas como esa.”
Después se le pidió aclarar, que los jugadores llegaban tarde o faltaban a las reuniones, a lo que respondió:
“Sí, tarde.”
Por supuesto, esto abre toda una lista de preguntas nuevas. Miami tuvo una reunión muy publicitada solo de jugadores después de que el equipo fuera arrollado en la Semana 1 por los Colts —una reunión que fue notoria simplemente por lo temprano en la temporada. Así que tomando las palabras de Tagovailoa al pie de la letra, parece que los jugadores sintieron la necesidad de tener más reuniones como esa, lo que no sería la mejor señal sobre el estado del equipo.
Eso antes incluso de considerar que los jugadores podían estar ignorando esas reuniones, algo que confirmé con un par de personas después de escuchar a Tagovailoa.
Luego, está lo que esto podría significar para Mike McDaniel y su cuerpo técnico.
“Las reuniones solo de jugadores son cosas adicionales fuera de lo que yo exijo”, dijo McDaniel al ser preguntado sobre los comentarios de Tagovailoa. “Han sido muy responsables conmigo. Parece que Tua tenía algo en mente respecto a reuniones específicas con un par de individuos que quería corregir mediante comunicación directa. Creo que esa es la única manera de liderar.
“En cuanto a dónde hemos estado como programa, creo que hemos dejado todo claro, y es muy evidente cómo exigimos responsabilidad y qué es no negociable. Claramente, él está enviando un mensaje. Pero desde mi perspectiva, todo lo que he pedido a los chicos, lo han entregado. Así que estoy seguro de que a quienes se refiere, también lo harán, porque él es un comunicador directo con sus compañeros.”
Para ser justos, McDaniel está en una situación difícil en esto. Las reuniones solo de jugadores son reuniones solo de jugadores por una razón. Lo último que los chicos quieren es que un entrenador se meta, así que los entrenadores siempre deben ir con cuidado. Dicho esto, tampoco suelen ser una buena señal sobre la posición del entrenador y su régimen dentro de la organización.
Mientras tanto, como telón de fondo, está un estadio medio vacío y un roster en la fase inicial de reconstrucción, lo que hace natural que el dueño considere a quién quiere liderando la operación de fútbol americano.
Por cierto, sigo pensando que McDaniel es un entrenador muy bueno. Pero es, sin duda, una posición precaria.
New York Giants
Los Giants claramente están recibiendo un impulso de energía de su clase de novatos, y en particular de Jaxson Dart y Cam Skattebo. La realidad de los últimos años con la ofensiva de New York era que, para bien o para mal, tenían muchos jugadores callados. Todavía hay mucho cariño en el edificio por Daniel Jones, pero él era así. Malik Nabers también. Y aunque eso está bien —nadie quiere que alguien sea alguien que no es— puede complicar las cosas cuando no salen bien.
Ahí es donde entran el quarterback de Ole Miss y el “battering ram” de Arizona State.
Es parte de lo que ambos tenían en común al salir de la universidad, y parte de lo que a los Giants les gustó de cada uno. Ambos aman trabajar y estar con sus compañeros, y eso era contagioso en los programas universitarios de donde vinieron.
Nadie esperaba que sus personalidades hicieran una diferencia tan rápida en la NFL. Pero los Giants están felices de que así haya sido, y se notó en la sorpresiva victoria 34–17 sobre los Eagles el jueves. Con eso en mente, estuve revisando el fin de semana un par de razones por las cuales esto se ha juntado como lo ha hecho.
- Dart está más adelantado de lo que muchos analistas pensaban que estaría en desarrollo. Lane Kiffin reimplementó elementos de su vieja escuela West Coast más tarde en la carrera universitaria de Dart, y eso se notó. Los Giants, en ese sentido, también tenían buena información antes del draft.
Lane Kiffin, al igual que Daboll, fue coordinador ofensivo de Nick Saban en Alabama, creando cierta continuidad en el sistema. Charlie Weis Jr., hijo de uno de los mentores de Daboll (Charlie Weis Sr.), es el OC de Kiffin en Ole Miss. Eso ayudó en la fase inicial, recopilando información. Y también ha ayudado después, dando a Daboll mucho material para trabajar mientras adapta sus sistemas y hace que Dart se sienta lo más cómodo posible.
Pero otra parte es lo avanzado que está Dart por sí mismo. En resumen: aunque los Giants iban a darle la oportunidad a Russell Wilson, después de los tres partidos de pretemporada, sintieron que Dart estaba listo para ser titular en la Semana 1 si era necesario.
Las razones se han visto desde entonces. Una fue en tercer y 8 al final del tercer cuarto contra los Eagles. En la jugada, el bolsillo colapsó sobre Dart. Jalyx Hunt venía fuerte desde el borde y se metió en Dart, mientras Jihaad Campbell quedaba libre en un blitz retrasado. Dart miró al frente y lanzó el balón al campo antes de que Theo Johnson entrara en su corte, colocándolo exactamente donde solo su receptor podía atraparlo mientras Hunt lo llevaba al suelo.
También es notable que esto sucede a pesar de que Dart ha jugado 10 de sus 12 cuartos como titular hasta ahora sin su receptor principal, Malik Nabers.
- En cuanto a Skattebo, hubo un momento divertido después del partido del jueves, cuando el padre del novato se acercó a los ejecutivos de los Giants y preguntó: “¿Llegó tarde otra vez?”
Se pueden reír de eso ahora. La historia es que Skattebo se quedó dormido durante su visita pre-draft en New Jersey. El pro scout Louis Anarumo, hijo del DC de los Colts, lo llamó al hotel ese día para despertarlo. Para cerrar el círculo, los Giants enviaron al “tipo que te delató”, Anarumo, a recoger a Skattebo al aeropuerto después del draft.
El punto principal es que es fácil para los Giants bromear con él sobre eso debido a todo lo que ha pasado desde entonces. Dominó el resto de su visita, hasta el punto en que, en la mañana del Día 3, New York había determinado prácticamente que si llegaba a ellos a las 105, sería la elección. Era uno de los favoritos del scouting, y su combinación de dureza, físico y habilidad en el juego aéreo lo hace un complemento perfecto para Tyrone Tracy Jr., y creían que su falta de un tiempo confirmado en 40 yardas era la única razón por la que todavía estaba disponible.
Y que se haya convertido en más que eso tan rápido es un bono bastante bueno, dando evidencia, al combinarlo con lo que Dart está haciendo, de que los Giants podrían ser un equipo difícil de vencer —y entretenido de seguir— durante el resto del año.
Philadelphia Eagles
Mientras hablamos de ese partido, definitivamente vale la pena prestar atención a la situación de A.J. Brown. Para quienes piensan que el cielo se les cae encima, los Eagles están 4–2 y todavía tienen todo lo que esperan lograr claramente frente a ellos. Como ocurrió el año pasado, cuando el equipo empezó 2–2 y luego ganó 16 de 17 en camino al campeonato del Super Bowl, los Eagles dependerán de su capacidad para encontrar una identidad ofensiva. También dependerá de la defensa, y hay muchas razones para creer que mejorarán.
La pregunta es: si lo harán con Brown.
Para ser claros, todas las señales que he recibido desde Philly indican que consideran esto parte del acuerdo con su receptor mercurial. Siempre ha sido diferente, y cómo se manifiesta puede ser un poco impredecible. El jueves por la noche, fue con la no-negación sobre una reunión que tuvo con Jalen Hurts y Saquon Barkley en los días previos a la derrota contra los Giants. Resulta que él no consideró su discusión de media hora en el estacionamiento como una “reunión”.
El año pasado, hubo la extraña situación de Brown leyendo un libro en la banda (era Inner Excellence para quienes se lo preguntan) durante la victoria del equipo en la ronda de comodines sobre los Packers. Eso generó conversación, pero poco hizo para desestabilizar a los Eagles en racha. Y está la idea de que si pudieron manejar eso en enero, pueden manejar esto en octubre.
Dicho esto, otros equipos están monitoreando la situación. Un ejecutivo de alto nivel de un contendiente de la AFC me envió un mensaje anticipando que el nombre de Brown podría aparecer en conversaciones de intercambio antes de la fecha límite, aunque aún no ha sucedido:
“Su producción está baja, y la ofensiva/cuarterback son lo que son. No parece feliz.”
Pero, de nuevo, esa realmente no es la pregunta. La pregunta es si la situación es manejable. Yo diría, basado en el año pasado, que sí lo es.
Y ya que estamos, si vas a hacer un intercambio por él, está la condición de rodilla que llevó a los Titans a cambiarlo en primer lugar, y tiene $29 millones totalmente garantizados para la temporada 2026, y otros $4 millones totalmente garantizados en 2027.
Datos rápidos
Es hora de cerrar la columna. Lo que significa que es momento de los quick-hitters…
- Gran pase de Jordan Love a Matthew Golden para 31 yardas en un tercer y 8 que prácticamente liquidó a un combativo equipo de los Bengals en Lambeau. Los Packers, que llegaron 2-1-1 y después de su descanso, necesitaban eso, y bien por Matt LaFleur por mantenerse agresivo para asegurarse de conseguirlo.
- Joe Flacco estuvo bastante impresionante, considerando que había pasado unos 15 minutos en Cincinnati antes de viajar con sus nuevos compañeros de los Bengals a Green Bay. La ofensiva definitivamente se vio diferente con Flacco, y les da una oportunidad real de mantener vivas las esperanzas de playoffs mientras Joe Burrow se recupera. Para lo que vale, los Bengals pensaban que el brazo de Jake Browning se había agotado y no estaba viendo tan lejos, lo que hizo necesario el intercambio.
- Aaron Rodgers está empezando a parecer mucho más a sí mismo. Hubo un montón de jugadas el domingo donde rodó a la derecha y encontró a alguien difícil a su izquierda, llevando a algunos de esos pases cruzados que para mí al menos indican que está empezando a sentirse cómodo.
- Estoy seguro de que el análisis del esfuerzo de Dillon Gabriel el domingo será intenso en los programas matutinos de debate. Y con razón también.
- Victoria valiente para los Raiders, sin importar el rival, sin Brock Bowers en el campo. Las Vegas no irá a playoffs, pero creo que este equipo será un oponente complicado hacia el final de la temporada.
- Crédito para los Panthers, de vuelta a .500 a seis partidos. Después de ser aplastados por los Patriots en la Semana 4 y quedar 17–0 abajo ante los Dolphins en la Semana 5, hubiera sido muy fácil rendirse. En cambio, Carolina luchó para remontar ese déficit y vencer a los Dolphins, y luego superó a Dallas 30–27. Y qué tal Rico Dowdle con 239 yardas de scrimmage en 34 toques contra su antiguo equipo. Bastante destacado.
- A veces tienes que ganar con menos que tu mejor versión, y eso fue lo que hicieron los Colts el domingo. Y aun así, lograron 150 yardas por tierra, con Daniel Jones con un rating de pasador de 101.0 y 212 yardas, lo suficiente para vencer a los Cardinals 31–27.
- ¿La ofensiva de los Cardinals se vio un poco más eficiente con Jacoby Brissett en el campo?
- La historia de Drew Allar apesta. Si el quarterback de Penn State hubiera estado convencido de que entraría entre los primeros 20 el año pasado, según entiendo, probablemente se habría declarado elegible para el draft. En cambio, añadió media temporada de juego irregular a su currículum y sufrió una lesión que terminó su temporada. Al inicio del año, pensé que era una buena apuesta para ir en la primera ronda. Ya no más.
- ¿Podrían los puestos universitarios que se abren ahora alterar de alguna manera el panorama de la NFL? Veremos. Aún no he oído nombres exclusivos de la NFL para el puesto en Penn State, pero que Penn State se abra, con James Franklin despedido el domingo, podría desencadenar una reacción en cadena mientras las universidades buscan posicionarse con los mejores candidatos. Y podría imaginarme a una universidad como Florida, que ha fallado en varias oportunidades, buscando algo que energice su programa.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/10/2025, traducido al español para SI México.