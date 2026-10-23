Confederación Asiática da un giro y apoya a Infantino para mantener presidencia de FIFA

El presidente de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) afirmó este viernes que la región respalda la candidatura de Gianni Infantino a su reelección como presidente de la FIFA, tras rechazar previamente su proyecto de crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

El suizo, de 56 años, participó en una reunión de la AFC en Tokio cuando el presidente, el jeque Salman bin Ebrahim al Khalifa, le aportó su respaldo.

La AFC se había unido en agosto a la UEFA y a la Concacaf para rechazar un plan de Infantino de abrir competiciones de la FIFA, como el Mundial de Futbol, a inversores privados a través de una empresa creada para ello.

A raíz de ese plan se alzaron numerosas voces pidiendo su dimisión. Infantino perdió también el apoyo de muchas asociaciones en su carrera para ser reelegido para un cuarto y último mandato.

"Creo que reafirmamos nuestro compromiso total, por supuesto, en apoyarlo a usted y su liderazgo en su búsqueda de un nuevo mandato como presidente de la FIFA", declaró Salman, quien recalcó que el apoyo de la AFC a Infantino es "muy claro".

Respecto a los desacuerdos anteriores, Salman apuntó que con Infantino tuvieron "algunos problemas de los que hablaron en el pasado".

"Pero no relacionemos las dos cosas. Necesitamos avanzar... el futbol es más fuerte cuando trabajamos juntos", insistió.

Infantino, que se disculpó la semana pasada por el proyecto fallido, ha estado al frente de la FIFA desde 2016 y se presentará a su reelección el próximo marzo.

Infantino, agradecido por el nuevo respaldo asiático

En respuesta al apoyo de la AFC, Infantino dijo: "Hemos visto la transformación que el futbol asiático y, en consecuencia, el futbol mundial, ha atravesado estos años".

"Se ha convertido en algo realmente global. Es algo para todos y no habría sido posible sin una Asia unida y comprometida. Por ello, les agradezco mucho", añadió Infantino.

La fecha límite para presentar candidaturas es el 18 de noviembre. De momento no ha emergido ninguna candidatura de peso para rivalizar con él, pese a las críticas que se han vertido contra el dirigente, sobre todo en Europa.

Muchas de las principales federaciones nacionales europeas decidieron retirarle su apoyo a raíz de varias polémicas, como su estrecha relación con el presidente estadounidense Donald Trump. Hace dos meses, la AFC y el jeque Salman avisaron que podían retirar su apoyo a Infantino.

En una carta conjunta con la UEFA y la Concacaf, la confederación asiática declaró entonces que el futbol "no pertenece a ningún individuo".

"Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado", declararon las tres confederaciones.

Infantino ha recibido el apoyo directo de la Confederación Africana de Futbol (CAF), mientras que la Conmebol sudamericana se ha mostrado ampliamente favorable hacia él. Las confederaciones no votan en bloques y también ha habido apoyos hacia Infantino desde dentro de la Concacaf.

Por su parte, en la AFC ya contaba con el apoyo de Kuwait, Qatar, anfitrión del Mundial 2022, y Arabia Saudita, que será el anfitrión del Mundial 2036.