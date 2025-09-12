"Convirtámonos en orcas": La filosofía de Benji Gil que guía a los Charros en la Serie del Rey
Las orcas son los depredadores más eficaces de los océanos. Enmascaradas con la ternura de una delfín monocromático se esconde la “ballena asesina”, capaz de devorar a cualquier criatura con una ferocidad implacable.
Benjamín Gil quiere que sus jugadores se conviertan en orcas: un cazador capaz de devorar a cualquier presa.
Especialmente en esta Serie del Rey 2025, cuando los Charros regresan a Jalisco con dos derrotas que pesan como plomo y un rival como los Diablos Rojos del México, que no deja espacio para respirar.
“Me inspira ver la forma en la que las orcas usan su comunicación, usan su inteligencia, usan su velocidad y su poder dependiendo la presa. Y siempre en grupo, no son cazadores solitarios”, explica el dirigente de los Charros.
La metáfora, que nació de una charla con los jugadores, se ha convertido en método.
En el Juego 1 de la Serie, Benjamín Gil y todo el plantel apareció en el Estadio Alfredo Harp Helú con la misma prenda: una camiseta negra que en letras blancas llevaba escrita la consigna “Orcas, atacamos con velocidad, poder e inteligencia”, un recordatorio visible de la filosofía que debía acompañarlos en cada turno y en cada lanzamiento.
La consigna había nacido de una frase lanzada al aire durante una charla del equipo: “Convirtámonos en orcas”, dijo Gil. “En una plática que estaba teniendo con los muchachos se me ocurrió lo de las orcas y les escribí: hay que convertirnos en orcas. Hallar la forma de cómo ganarle a cada equipo”, relata.
La imagen quedó presente entre los jugadores, y pronto se transformó en algo más sólido. En el grupo de WhatsApp del equipo empezaron a circular imágenes de orcas disfrazadas con sombreros charros, orcas con guitarras, orcas que se parecían más a un amuleto que a un animal marino. La broma se volvió identidad.
Gil decidió entonces darle cuerpo a la metáfora. Le pidió a un amigo que diseñara las camisetas con el lema de ataque. Desde entonces, los jugadores las usan en cada entrenamiento, algunos incluso debajo del uniforme en los juegos oficiales. Lo que comenzó como un guiño se convirtió en emblema, en un recordatorio permanente de que cada movimiento debía pensarse como parte de la manada.
Es el método de Benjamín Gil, un dirigente que no se limita a alinear y mover piezas, sino que construye un relato que sus jugadores puedan habitar. Liderar con filosofía, marcar un rumbo a través de una idea, ha sido una de sus constantes.
En esta Serie del Rey, los Charros de Jalisco buscan convertirse en orcas en su casa, en Guadalajara: que la manada se reorganice en torno a la inteligencia colectiva, que resurja la velocidad del equipo más robador de bases en la temporada de la liga; que el diamante se convierta en el océano donde puedan cazar al rival que hasta ahora no ha dejado espacio para respirar.