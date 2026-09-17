Cruz Azul ficha a ex capitana del Real Madrid B, Alicia de la Cuerda
Cruz Azul busca consolidar su proyecto deportivo dentro de la Liga MX Femenil y para ello anunció a su fichaje bomba: la mediocampista de 22 años, Alicia de la Cuerda, procedente del Real Madrid.
El anuncio se llevó a cabo este jueves 17 de septiembre través de las redes sociales, donde el mismo conjunto merengue confirmó el acuerdo con Cruz Azul para el traspaso de su jugadora. Apenas unos minutos después, era el conjunto cementero el que, con el mensaje de “Bienvenida a bordo”, confirmaba la contratación.
¿Quién es Alicia De La Cuerda?
Es una mediocampista de contención que buscará aportar el balance entre la recuperación de balón y el inicio del juego ofensivo al cuadro dirigido por Raúl “Potro” Gutiérrez.
Su relación con el futbol comenzó cuando era niña en las Escuelas Deportivas Municipales de Argés, en Toledo. Ahí, se convirtió en un prospecto a seguir y, para 2014, fue reclutada por las fuerzas básicas del Atlético de Madrid, donde llevó a cabo su formación.
Después de ocho campañas, llamó la atención del Real Madrid, escuadra que decidió robarle a su canterana a las Colchoneras para unirla a su equipo “B”. Una vez en la filial del conjunto blanco, se logró afianzar como una referente hasta ganarse la capitanía del equipo.
Asimismo, a nivel internacional, ha vestido los colores de la Selección Española Femenil en las categorías Sub-17 y Sub-19.
Ahora emprenderá un nuevo reto con una Máquina en renovación, pues el club cementero busca consolidarse en los primeros planos. Cabe recordar que, pese a ser goleado por el América en la fecha 2, lo que derivó en un cambio en el banquillo, Cruz Azul ha logrado sumar 3 triunfos en los siguientes 5 encuentros, alcanzando las 12 unidades en 7 jornadas, las cuales lo ponen sexto del grupo A y aún en la pelea por la liguilla, a solo tres puntos de la zona de clasificación.