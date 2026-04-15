¿Cuál es la posición de Mike Vrabel con los Patriots antes del Draft de la NFL?
FOXBOROUGH, Mass. — El coach de los Patriots, Mike Vrabel, está operando con “normalidad” de cara al Draft de la NFL 2026.
En medio de una semana en la que el coach de 50 años acaparó titulares después de que fotos publicadas por el New York Post lo mostraran junto a Dianna Russini, de The Athletic, en un resort en Sedona, Arizona, el vicepresidente ejecutivo de personal de jugadores de New England, Eliot Wolf, aseguró que Vrabel se ha mantenido involucrado en la preparación del draft del equipo.
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“Muy involucrado. Todo marcha con normalidad”, explicó Wolf cuando se le preguntó sobre la participación del coach en el proceso durante la última semana, en una conferencia previa al draft el lunes por la tarde. “Diría que ha estado con nosotros probablemente un poco más que el año pasado… Ha estado ahí, ha contribuido, ha visto a muchos jugadores. Trata de ver a cada jugador… Tiene una opinión sobre estos chicos, y eso ayuda… seguimos recopilando toda la información en conjunto”.
La conferencia de prensa de Wolf se llevó a cabo dentro del nuevo y moderno New Balance Athletics Center del equipo en Foxborough, Massachusetts. A los medios se les dio un recorrido por las instalaciones—que incluyen una nueva sala de draft, un vestidor de concepto abierto y una sala de pesas que conecta directamente con los campos de práctica—el lunes por la tarde, y Vrabel fue visto notablemente en su oficina, al igual que varios coaches de los Patriots mientras continúan su trabajo de offseason.
New England cuenta con 11 selecciones en el próximo Draft de la NFL, lo que le da a los Patriots múltiples opciones para mejorar su roster rumbo al próximo jueves.
“Estamos abiertos a todo”, dijo Wolf cuando se le preguntó si veía a los Patriots subiendo o bajando en el orden del draft. “Cualquier forma en la que podamos mejorar al equipo, estamos abiertos. Tenemos 11 picks. La mayoría son en rondas más tardías, pero tenemos cierta flexibilidad con esas 11 selecciones. Creo que dependerá un poco de cómo caiga el tablero. Si vemos que hay un jugador que está cayendo o alguien por quien creemos que debemos ir, estaremos abiertos a esas oportunidades”.
El Draft de la NFL 2026 comenzará el jueves 23 de abril y se llevará a cabo en el Acrisure Stadium.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/04/2026, traducido al español para SI México.