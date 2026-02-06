El secreto del éxito de Mike Vrabel
La frase que encapsula esta filosofía del coach de los Patriots, Mike Vrabel, está escrita con marcador azul en la parte baja de un enorme pizarrón cubierto de jerga de football, a la derecha del escritorio en su oficina sin ventanas.
“We Treat You The Way You Treat The Team!”
(Te tratamos como tú tratas al equipo).
Esa fue su estrella polar en septiembre, cuando su programa apenas comenzaba a tomar forma y su corredor principal, Rhamondre Stevenson, lidiaba con problemas de seguridad de balón. El corredor de 27 años ya tenía antecedentes de soltar el ovoide, y lo hizo dos veces en una derrota ante los Steelers. El primer fumble perdido llegó en la cuarta jugada del partido; el otro, en la yarda 2 de Pittsburgh.
Al día siguiente de aquella derrota 21–14, muchos entrenadores —incluido aquel ante quien Vrabel se sentó alguna vez en esa misma sala de reuniones— habrían pasado un video con los errores de Stevenson. En su lugar, el coach de primer año en New England mostró todo lo demás que salió mal en esas jugadas. Enseñó a linieros ofensivos que no terminaron sus bloqueos y a receptores que aflojaron los suyos, dejando golpes limpios de los defensivos que provocaron los balones sueltos.
“Ustedes, todos en la televisión, la radio, Twitter, creen que todo es culpa de este tipo”, dijo, señalando a Stevenson. “La seguridad del balón es responsabilidad de los 11. No solo de uno”.
Sin duda, Vrabel estaba reforzando un mensaje para sus jugadores: todos en el campo influyen en el resultado de cada jugada, para bien o para mal. Un mensaje que va de la mano con su principio rector de estilo de juego: “terminar la jugada por más tiempo que el tipo que trae el balón”.
Pero más allá de eso, también le mostró a Stevenson que alguien lo respaldaba.
Según la evaluación de Vrabel, Stevenson había tratado al equipo de manera ejemplar durante los primeros ocho meses del nuevo staff, demostrando ser un trabajador de primer nivel, un gran compañero, estudiante y jugador. Vrabel le devolvió el gesto. Lo defendió públicamente, negándose de forma firme a criticarlo ante la insistencia de los medios, tal como lo hizo en privado frente a sus compañeros.
Así que cuatro meses después, con un pase al Super Bowl en juego, fue el coach quien se apoyó en Stevenson como años atrás se apoyó en Derrick Henry. Stevenson cargó el balón nueve veces en el último cuarto bajo la nieve de Denver, generando todas las yardas ofensivas de los Patriots en los últimos 15 minutos del partido, preparando el camino para el naked bootleg definitivo de Drake Maye. New England ganó 10–7. Y todo se construyó sobre ese tipo de lazos.
“Él va a tratar a los jugadores como ellos traten al equipo”, dijo Stevenson. “Y ya lo he dicho antes: creo que trato bastante bien al equipo. Por eso me respaldó de la manera en que lo hizo. Yo fui intencional en corregir el problema. Vengo, trabajo duro todos los días y trato de no volver a cometer ese error. Creo que él se da cuenta de eso en mí”.
En el panorama general, Vrabel entendía perfectamente cómo se sentía Stevenson. Sabía que sus errores eran evidentes, que no necesitaba recordatorios, y que el problema se iba a corregir.
Lo sabía porque él mismo fue jugador, y cometió errores que no necesitaban ser señalados, y otros que sí: los menos obvios, como el de un receptor fallando un bloqueo que termina en un turnover. Ese instinto de Vrabel —con Stevenson y con todos sus compañeros— facilitó que el equipo comprara la idea de lo que estaba tratando de construir. Y allanó el camino para todo lo que vino después.
Hay muchos factores futbolísticos que explican por qué y cómo los Patriots han logrado uno de los giros más sorprendentes del football profesional en años. Pero relaciones simples como estas, construidas de manera intencional y cuidadosa por el head coach, están en el centro de todo.
Una suma de sus propias experiencias
Vrabel, hoy con 50 años, recuerda con claridad cómo llegó por primera vez a New England hace media vida, después de que su coach, Bill Cowher, le diera una dosis fría de realidad. Como agente libre, Vrabel evaluaba sus opciones, entre ellas una propuesta moderada de los Patriots de Bill Belichick.
Cowher le dijo la verdad.
“Arrancó la agencia libre y los Patriots ofrecieron un bono por firmar de 225 mil dólares, que era menor al bono que recibí como selección de tercera ronda cuatro años antes”, contó Vrabel, recostado en su silla, una generación después. “Y Bill [Cowher] me dijo: ‘Nosotros podemos pagarte eso, pero no puedo darte la oportunidad que ellos sí’. Fue su manera de decirme que probablemente debía tomar esa oportunidad”.
Cowher, exjugador también, tenía en esa posición a Jason Gildon, ya Pro Bowler, y a un joven Joey Porter, quien también llegaría al Pro Bowl. Gildon tenía 28 años y Porter 23. Vrabel siguió adelante. Terminó ganando más de 20 millones de dólares como jugador, conquistó tres Super Bowls a lo largo de una carrera de 14 años y luego dio el salto al coacheo. Todo eso pudo haber sido muy distinto si Cowher no hubiera velado por él como lo hizo en marzo de 2001.
Curiosamente, en 2018, antes de que los Titans lo contrataran, Vrabel entrevistó para el puesto con los Colts, y el gerente general de Indianapolis, Chris Ballard, salió de esa reunión diciendo que creía haber hablado con el “próximo Bill Cowher”.
Pero reducir lo que Mike Vrabel se ha convertido a una simple copia de alguno de los entrenadores para los que jugó o con los que trabajó sería minimizar todo lo que hay detrás de la forma en que ha construido su programa.
En lugar de intentar ser Cowher o Belichick, lo que ha edificado en New England es, en muchos sentidos, una suma de sus propias experiencias, que comienzan con su infancia como hijo único, criado por su padre, Chuck Vrabel, quien fue coach de basketball a nivel preparatoria.
“Creo que mi papá, como coach de basketball, me enseñó a valorar la importancia de ser parte de un equipo. Y con eso viene todo lo demás: lo bueno, lo malo, las discusiones, los desacuerdos. Pero sí, al crecer, probablemente podía encajar con cualquier grupo que necesitara”, dijo Mike Vrabel.
“Siempre estás buscando con quién pasar el tiempo”, añadió. “Siempre estás buscando algún grupo al cual pertenecer. Creo que mi papá, como coach de basketball, me enseñó a valorar la importancia de ser parte de un equipo. Y con eso viene todo lo demás: lo bueno, lo malo, las discusiones, los desacuerdos. Pero sí, al crecer, probablemente podía adaptarme a cualquier grupo que lo necesitara”.
Hubo otras influencias, por supuesto. Vrabel reconoce a Fred Pagac, coach de linebackers cuando llegó a Ohio State y posteriormente coordinador defensivo ahí, por mostrarle desde temprano el valor de la conexión entre jugadores y entrenadores —“Hacía un gran trabajo siendo visible para todo el equipo, en ambos lados del balón”— y cómo eso ayuda a elevar un programa. Belichick era distinto a Cowher, Todd Haley era distinto a ambos.
Así que, a lo largo de su paso por la preparatoria y la universidad, cuatro años como Steeler, ocho como Patriot y dos como Chief, Vrabel llegó al coacheo sintiéndose cómodo en su propia piel. Auténticamente él mismo, también tenía bastante claro cómo le habría gustado ser entrenado como jugador de la NFL.
Y esa sería la manera en que entrenaría a otros.
Señales de un futuro head coach
Vrabel regresó a Ohio State en 2011, cuando Luke Fickell —uno de sus mejores amigos— le preguntó si se retiraría de la NFL para unirse al staff en medio de una situación de emergencia. En ese momento, Vrabel formaba parte del comité ejecutivo de la NFLPA durante el paro laboral de primavera y verano, y el legendario Jim Tressel acababa de ser despedido de su alma máter.
Las señales de lo que Vrabel llegaría a ser como head coach aparecieron temprano.
Una de ellas ocurrió un 4 de julio durante sus tres años como asistente de los Buckeyes. Vrabel ya había empezado a notar el trabajo (y el potencial) de John Streicher, un joven asistente estudiantil que se quedaría en el campus durante el feriado tras haber trabajado en los camps de verano de Ohio State. Vrabel lo invitó a una fiesta en su casa, en los suburbios de Columbus, y Streicher terminó sentado como copiloto en el ATV de Vrabel, recorriendo la propiedad con el ex linebacker de la NFL, tomando cervezas y ayudando a montar y luego encender los fuegos artificiales para los invitados.
Fue un gesto pequeño, sí, pero hizo que un tipo joven se sintiera parte del grupo. Y fue un patrón que se propagó —como las chispas de un roman candle— cuando Vrabel llegó al puesto con los Titans.
Hoy abundan las historias sobre cómo Vrabel cuida a los suyos.
Shane Bowen, al igual que Streicher, formó parte del círculo de Vrabel en Ohio State. Vrabel lo llevó primero a los Texans bajo Bill O’Brien y después a Tennessee en 2018. En su primer año en Nashville, a la suegra de Bowen le diagnosticaron cáncer de mama. Ella vivía en Chattanooga. Bowen, en plena temporada, estaba enterrado en trabajo. Vrabel prácticamente lo sacó del edificio y le dijo que no regresara hasta que pasara tiempo con ella.
Al año siguiente fue el turno de Arthur Smith, en su primer año como coordinador ofensivo de los Titans. Recibió el mismo trato cuando Vrabel se enteró de que la esposa de Smith, Allison, estaba entrando en labor de parto de su tercer hijo. Smith estaba revisando video de zona roja. “Lárgate de aquí”, le dijo el head coach a su OC, dejándole claro que, incluso en miércoles, tenía que irse.
También está la historia de Todd Downing. En 2022, su segundo año como reemplazo de Smith en la posición de OC, Downing fue arrestado por manejar bajo los efectos del alcohol tras una victoria en noviembre. Conducía de regreso a casa después de que el equipo volviera en avión desde Green Bay. La situación se convirtió en un problema de relaciones públicas para la franquicia.
Sin embargo, como ocurrió con Stevenson, Vrabel conocía lo suficiente a la persona que trabajaba para él como para saber que no necesitaba más reprimendas para entender que había cometido un error.
“Porque se trata de él y porque es importante para mí, lo compartiré contigo”, dice hoy Downing. “No es ningún secreto. Pasé por un momento difícil en mi último año en Tennessee. Y después de mi problema fuera del campo, creo que algunos habrían estado furiosos con ese coach o le habrían hecho la vida imposible. Mike caminaba conmigo todos los días antes de la práctica y se aseguraba de que estuviera bien mentalmente y enfocado. Encontró maneras de ayudarme a superar eso, en lugar de hacerme sentir vergüenza o culpa. Nunca lo voy a olvidar”.
Vrabel despidió a Downing al final de esa temporada, mientras el equipo intentaba recomponerse tras cerrar el año con siete derrotas consecutivas. Pero, según cuenta Downing, Vrabel fue intencional al mantenerse en contacto con él. Y, continúa el ahora asistente de los Patriots: “Cuando me llamó para volver a trabajar con él, pensé: ‘¿Por qué no? Ese tipo me respaldó cuando no muchos lo habrían hecho’”.
Y hay decenas de ejemplos más como esos.
Algunas de esas historias están directamente ligadas al football. Parte de la lealtad de Arthur Smith hacia Vrabel proviene de la firmeza con la que Vrabel se mantuvo a su lado en 2019, cuando Smith reemplazó a Matt LaFleur y la ofensiva tuvo serios problemas tras un inicio de 2–4. En tres de esas cuatro derrotas, los Titans anotaron siete puntos o menos. Aun así, Smith nunca sintió que estuviera solo. El equipo recurrió a Ryan Tannehill en la Semana 7 y terminó llegando al juego por el campeonato de la AFC tres meses después.
En el plano personal, los jugadores de los Patriots tuvieron una muestra muy temprana de quién es Vrabel a través de la forma en que manejó la situación del coordinador defensivo Terrell Williams, el respaldo que le dio tras su diagnóstico de cáncer de próstata, y la manera en que acompañó al linebacker Jahlani Tavai en una tragedia familiar. En noviembre, la pareja de Tavai, Kalei, sufrió una rara infección en la sangre que la mantuvo en coma durante seis días y derivó en la pérdida de su hija, Ka ua.
Vrabel le dio a Tavai todo el tiempo que necesitó y, con su autorización, enviaba de manera regular mensajes de texto masivos con actualizaciones sobre el estado de Kalei, para que el equipo pudiera celebrar cada avance en su recuperación.
El mensaje fue recibido
Hace algunos meses, el utilero de los Patriots, Preston “Stick” Rogers, acudió con Vrabel para plantearle un problema. Los jugadores salían de las regaderas y tiraban las toallas pequeñas en el piso, en lugar de colocarlas en el contenedor de lavandería. Para entonces, Vrabel ya les había dicho que el personal de apoyo no estaba ahí para ser, en sus palabras, “su chef personal, su mucama o su mayordomo”.
“Les dije: ‘Eso lo puedo arreglar rápido’”, contó Vrabel. “Le dije al equipo: ‘Cada toallita que esté en el piso, le he dicho a Stick que simplemente la meta a la secadora y la regrese al estante, y entonces ustedes la pueden usar y decidir si ya fue usada y no lavada, solo secada’”. Desde entonces, no ha vuelto a haber problemas con las toallitas.
La historia, que ya es leyenda dentro de las instalaciones de los Patriots, tiene además un matiz un poco más colorido del carácter de Vrabel. Un par de jugadores contaron que les dijo: “Si quieren arriesgarse a que la próxima vez que se limpien se les pongan las partes íntimas de alguien en la cara, adelante”.
Más allá de la forma, el mensaje fue claro: traten a las personas y a este lugar con respeto. Y también ilustra cómo esos actos de bondad se ganan. Así como ese mensaje de las toallas fue Vrabel cuidando a Rogers, hay personas mucho más abajo en el organigrama que reciben el mismo trato.
Cuando Vrabel era jugador, Belichick era conocido por hacer preguntas aleatorias de football a los jugadores en los pasillos para evaluar qué tanto conocían al rival. Como coach, Vrabel adaptó esa práctica para asegurarse de que sus jugadores se comporten como deben.
En Tennessee, entraba a una junta de equipo, señalaba a un jugador joven y preguntaba: ¿Quién limpia las mesas a la hora de la comida? “Se llama Chris”. Entonces Vrabel decía: “Conoce a Chris y saluda a Chris”. Luego preguntaba quién se encargaba de la estación de café. “Se llama Miss Marilyn”. Y ha llevado esa dinámica a New England, entrando a la sala con billetes de 100 dólares en el bolsillo, listo para encontrar a un novato que pueda decirle, por ejemplo, quién les sirvió el desayuno ese día.
“Quiero asegurarme de que, uno, respeten a todos aquí, y dos, que entiendan que su trabajo es tan importante como el de los jugadores”, dice Vrabel. “Esas son las cosas pequeñas. Y mientras más te enfocas en las cosas pequeñas, menos se convierten en cosas grandes. Dejas pasar algo porque alguien no te hizo los huevos como te gustan y tratas mal a esa persona; eso no me parece bien. No me voy a quedar sentado viendo eso”.
Vrabel también respalda esas palabras con acciones.
En lugar de un sistema tradicional de multas, los Patriots han adoptado un esquema basado en efectivo, con dinero que va a lo que llaman el “treatment bank”. Los jugadores saben que si llegan tarde a una reunión, en lugar de enfrentar sanciones grandes descontadas de su cheque, recibirán multas menores en efectivo. Ese dinero luego se reparte como bonos para las cocineras, los utileros o los entrenadores asistentes.
Y el propio dinero de Vrabel también forma parte de las recompensas por apoyar a los demás.
Mientras Streicher iba creciendo profesionalmente en Tennessee, cada offseason Vrabel le entregaba su tarjeta de crédito y le decía que reservara un viaje de spring break para él y su esposa. Streicher intentó rechazarlo al principio. Vrabel no lo permitió. De la misma manera, en enero Vrabel notó que la hermana de la gerente de sistemas, Brianna Avedisian, había asistido a un partido sin ropa de los Patriots. La semana pasada, Vrabel le dio su tarjeta y le insistió en que fuera a la tienda oficial a equipar a su hermana para el Super Bowl.
“Coach Vrabel es quien es”
La ganancia para los jugadores, como lo ve Vrabel, está en los recursos que se crean cuando todos los que los rodean trabajan al más alto nivel posible.
Por eso, ha impulsado la incorporación de tantos apoyos como puede.
Llevó con él a New England al capellán de los Titans, James “Mitch” Mitchell, sabiendo que el ex coach de football de 63 años podía ofrecerles mucha sabiduría a los jugadores y ser alguien en quien confiar sin que fuera a correr con Vrabel a contarle sus problemas. Heredó a Richie Armand en desarrollo de jugadores y lo empoderó. Colocó a Halle Ross en una posición clave para apoyar a las familias, dándoles a esposas y novias un recurso para los días de partido y los viajes.
La idea es quitarles de encima la mayor cantidad posible de preocupaciones y problemas a los jugadores, para que puedan rendir al máximo. Así, si por ejemplo un jugador necesita llegar tarde porque tiene que atender algo fuera del campo, mientras se comunique, es permitido. Porque Vrabel prefiere que el jugador esté mentalmente concentrado durante ocho horas, y no distraído durante diez. Y porque, de verdad, le importa.
“Coach Vrabel es quien es”, dice el capitán de los Patriots, Robert Spillane, quien estuvo con Vrabel en Tennessee en 2018. “Si acaso, ha llevado las relaciones a otro nivel. Está muy enfocado en conectar con cada jugador como individuo. Se pone a disposición del equipo. De verdad quiere que los jugadores sepan que nos respalda y que está dispuesto a estar ahí para lo que sea que tengamos encima”.
Y eso no significa consentirlos. Significa tratarlos como Cowher lo trató a él: darles oportunidades conforme se las ganan y ser directo con ellos cuando es necesario.
El propio Spillane es un ejemplo de ello, tras haber hecho el roster de los Titans en el primer año de Vrabel como agente libre no reclutado. Otro fue el receptor Nick Westbrook-Ikhine en Tennessee. También el centro Aaron Brewer, quien llegó con un físico reducido, trabajó para ganar peso, cumplió en el aula y en el campo, se ganó un lugar en el practice squad, luego en el roster de 53 como cuarto liniero interior, se convirtió en titular y después firmó con Miami. Esta temporada, Brewer fue elegido All-Pro del segundo equipo. Y uno más, uno de los favoritos de Vrabel, fue el tight end MyCole Pruitt.
“Conocía a Pru desde Houston, y estábamos cortos de personal, así que lo sacamos del practice squad [en Tennessee]”, recuerda Vrabel. “Había estado frustrado en Houston porque estaba en el show team. Yo le decía: ‘Oye, necesitamos que hagas esto, que bloquees así, que corras la ruta de esta manera’. Y los jugadores se frustran, todos quieren jugar. Yo simplemente traté de hablar con él sobre eso, y vino y nos ayudó.
“Y, de nuevo, es una calle de dos sentidos. Los jugadores nos ayudan, pero yo también me alegro por ellos cuando convierten eso en algo más y consiguen otro contrato, como lo hizo Brew, o como Nick Westbrook. Y Pruitt se fue a Atlanta [con Smith] y jugó algunos años más”.
Historias como esa están empezando a materializarse ahora en New England, con jugadores como Elijah Ponder, Efton Chism III, Cory Durden y Leonard Taylor III, quien estuvo en el practice squad en otoño y bloqueó un gol de campo ante Denver en el cuarto cuarto que habría empatado el partido.
Es difícil decir, por supuesto, hasta dónde llegarán esos jugadores con los Patriots en los próximos años. Pero saben —como alguna vez lo supo Vrabel con Cowher— que su coach va a velar por ellos.
La evolución del programa de Vrabel
Incluso quienes están más cerca de Vrabel te dirán que les sorprende lo rápido que todo esto se ha conjuntado, con los Patriots con marca de 17–3 y de vuelta en el Super Bowl.
En Tennessee no fue así. Ahí realmente hizo clic hacia el final del primer año. Cuando le pregunté a Vrabel por qué ha sucedido más rápido en Foxborough, respondió, sin rodeos: “Tenemos buen juego de quarterback. Mejoramos cada semana. Hubo mucha rotación, pero creo que los jugadores realmente creyeron unos en otros. Y jugamos buena defensa en los playoffs cuando fue necesario”.
Todo eso, por supuesto, es cierto. También lo es que en Tennessee, Vrabel heredó un equipo que había llegado a playoffs el año anterior, con un núcleo de liderazgo fuerte y veteranos como Jurrell Casey, Brian Orakpo, Ben Jones y Delanie Walker, a quienes quizá tomó un poco más de tiempo convencer. En New England, en cambio, él, Streicher, el EVP de personal de jugadores Eliot Wolf y el VP de personal de jugadores Ryan Cowden importaron a un grupo importante de jugadores conectados con el staff de coacheo —como Spillane y Harold Landry III— que pudieron convertirse de inmediato en portadores de la antorcha del programa.
Pero también ha habido una evolución del programa.
Parte de ella surgió tras el despido de Vrabel en Tennessee y el trabajo que hizo con Kevin Stefanski en Cleveland. Otra parte fue refinamiento; él y Streicher lo fueron puliendo, con ideas tomadas de Streicher tras pasar 2024 con Sean McVay en Los Angeles. Un ejemplo es la frase de McVay: “Un jugador nunca puede encontrarse con el enemigo en la banda”, una manera sencilla de cristalizar cómo Vrabel manejó el caso de Stevenson. Otro fue prestar atención a la decision fatigue, la idea de que un head coach no debe tratar cada decisión como si fuera cuarta oportunidad y una yarda en el Super Bowl; de ahí nació el concepto de cambiar el sistema de multas.
También hubo una intencionalidad adicional que creció a partir de las propias experiencias de Vrabel.
Todo comenzó después de su conferencia de presentación el enero pasado, cuando Vrabel, aún con el traje puesto, irrumpió en una sesión de video sobre agentes libres durante un receso de sus compromisos con los medios. Los encargados de personal en la sala se sorprendieron un poco. Vrabel los desarmó rápido y explicó qué buscaba en jugadores ofensivos, para luego preguntar si podía volver al día siguiente y repetir el ejercicio con los scouts del lado defensivo.
En cuestión de semanas, ese esfuerzo extra fue correspondido cuando Wolf acudió a Streicher para pedirle partidos de los Titans que ejemplificaran mejor el estilo de juego que Vrabel buscaba. Eso fue el preámbulo de un offseason redondo en adquisición de talento, en el que los Patriots acertaron prácticamente con cada agente libre que firmaron y draftearon a cuatro jugadores que terminaron siendo titulares como novatos.
Que, al final, es la idea detrás de todo esto. Todos —desde el utilero hasta el trabajador de la cafetería, pasando por el quarterback titular— hacen su parte para sacar lo mejor del siguiente. Todos son evaluados de la misma manera.
“Es un buen recordatorio de que tratas a las personas como ellas tratan al equipo. Y si tratan bien al equipo, yo hago todo lo que esté a mi alcance para ayudarlas”, dice Vrabel.
“Si eres alguien que se presenta, hace su trabajo, trabaja duro, sabe lo que tiene que hacer, es responsable y se comunica, te voy a escuchar y voy a hacer todo lo posible por ayudarte”, añade. “Si eres alguien que no hace esas cosas, uno, no te queremos, y si tenemos que mantenerte, entonces ciertamente no vamos a tomar en cuenta tu opinión. Y eso nunca ha sido un problema.
“Es solo un buen recordatorio de que tratas a las personas como ellas tratan al equipo. Y si tratan bien al equipo, yo hago todo lo que esté a mi alcance para ayudarlas”.
Ese enfoque ha llevado a Vrabel a muchos lugares en los últimos años. Ha significado asistir a partidos de hockey del hijo de Williams, invitar a Bowen a un walkthrough de los Patriots después de que fuera despedido por los Giants en diciembre y luego sorprenderlo apareciendo en la competencia de baile de su hija ese mismo día. Lo ha llevado a cargar su propia tarjeta de crédito y a empujar al dueño Robert Kraft a crear nuevos departamentos en su vieja casa de trabajo.
Y cinco meses después de aquel momento con Stevenson que resonó con todos los presentes, lo ha traído hasta aquí, al borde del escenario más grande del deporte y de su premio más codiciado.
Sí, todo ha ocurrido más rápido de lo que alguien pensó que sería posible.
Pero la forma en que Vrabel ha llevado a los Patriots hasta aquí no ha sido un accidente.